Александрова снова не пройдет второй круг в Индиан-Уэллс?

прогноз и ставка на турнир в Индиан-Уэллс, ставка за 1.92

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против австралийки Талии Гибсон во втором круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 6 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Александрова — Гибсон с коэффициентом для ставки за 1.92.

Александрова

Екатерина попала в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Российская теннисистка неудачно выступила на недавних «тысячниках» на Ближнем Востоке, но все равно по-прежнему находится рядом с топ-10.

Эту неделю Александрова проводит в статусе 11-й ракетки мира.

Александрова не выиграла ни одного матча на турнирах в Дохе и Дубае. В столице Катара она проиграла Алене Остапенко, а в крупнейшем городе ОАЭ уступила Магде Линетт.

Прогнозы на теннис

Правда, в начале февраля Александрова дошла до финала на «пятисотнике» в Абу-Даби. В решающем матче она проиграла чешке Саре Бейлек.

Также стоит обратить внимание, что начиная с 2022 года Александрова ни разу не проходила второй круг в Индиан-Уэллс.

Гибсон

Талия провела уже три матча на калифорнийском «тысячнике».

Австралийская теннисистка пробилась в основную сетку через квалификацию.

В отборочных матчах ее соперницами были Мэдисон Брэнгл и Эльвина Калиева.

В первом круге Гибсон одержала победу над американкой Энн Ли — 6:3, 7:5.

В этом году Гибсон сыграла уже 19 матчей, и на этом отрезке у нее 14 побед и пять поражений.

Правда, большую часть из них она провела на уровне ITF. В начале февраля она выиграла турнир в Брисбене. Там же австралийка дошла до полуфинала еще на одном турнире.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.36, победу Гибсон букмекеры предлагают за 3.12.

Прогноз: почти всегда оптимальным вариантом в матчах с участием Александровой будет ставка без учета исхода. К тому же, соперница россиянки в последнее время играет очень уверенно. Этот момент тоже нужно учитывать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.