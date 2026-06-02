прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос, ставка за 1.98

Россиянка Анна Калинская сыграет против польки Майи Хвалиньской в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 3 июня, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Калинская — Хвалиньская с коэффициентом для ставки за 1.98.

Калинская

Анна второй раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

В январе 2024-го она не смогла пройти эту стадию на Australian Open, проиграв китаянке Циньвэнь Чжэн.

В первом круге российская теннисистка разгромила полуфиналистку прошлогоднего розыгрыша Ролан Гаррос Лоис Буассон — 6:2, 6:2.

Во втором раунде Калинская одержала победу над 18-летней соотечественницей Алиной Корнеевой — 7:6, 6:4.

В третьем круге ее соперницей была колумбийка Камила Осорио. Как и ожидалось, матч получился нервным — 6:3, 0:6, 6:2.

В 1/8 финала, вопреки ожиданиям, Калинская остановила представительницу Австрии Анастасию Потапову — 6:4, 2:6, 7:6.

В текущем сезоне Калинская провела 11 матчей на грунте. На этом отрезке у нее восемь побед и три поражения.

В начале апреля 28-летняя россиянка дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Чарлстоне. В Мадриде она проиграла в стартовом матче Далме Галфи.

На «тысячнике» в Риме Калинская обыграла Катерину Синякову и Белинду Бенчич, после чего разгромно уступила Алене Остапенко.

В этом сезоне она пока ни разу не выигрывала больше четырех матчей подряд.

Хвалиньская

Майя впервые в карьере вышла в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».

Польская теннисистка пробилась в основную сетку Ролан Гаррос через квалификацию. В решающем отборочном матче она обыграла нидерландку Сюзан Ламенс.

В первом раунде основного турнира Хвалиньская одержала сенсационную победу над китаянкой Циньвэнь Чжэн — 6:4, 6:0.

Еще одним сюрпризом стала уверенная победа 24-летней польки над бельгийкой Элизой Мертенс. Этот матч тоже завершился со счетом 6:4, 6:0.

В третьем круге Хвалиньская остановила бывшую третью ракетку мира Марию Саккари — 1:6, 6:3, 6:2.

В 1/8 финала Майя уверенно выиграла у француженки Диан Парри — 6:3, 6:2.

До этой недели лучшим результатом Хвалиньской в текущем сезоне был выход в четвертьфинал на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

Хвалиньская занимает 114-е место в рейтинге WTA. Выше 113-й строчки она пока не поднималась.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.86, победу Хвалиньской букмекеры предлагают за 1.99.

Прогноз: Анна перед началом турнира заявила, что у нее не было нормальной подготовки из-за травмы. Именно по этой причине она приехала в Париж без каких-либо ожиданий. Но теперь россиянка в шаге от первого полуфинала на уровне «Больших шлемов».

Несмотря на то, что Калинская здорово провела предыдущие матчи, сейчас все равно нет уверенности, что она остановит поймавшую сумасшедший кураж польку.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.98.