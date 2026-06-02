Россиянка Диана Шнайдер сыграет против белоруски Арины Соболенко в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 3 июня, начало — в 13:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Соболенко — Шнайдер с коэффициентом для ставки за 2.28.

Арина 14-й раз подряд вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

Кроме того, она четвертый раз подряд сыграет на этой стадии на французском мэйджоре. В прошлом сезоне белоруска дошла до финала, в котором уступила Кори Гауфф.

На текущем турнире Соболенко пока не проиграла ни одного сета.

В первом круге текущего турнира она одержала победу над Джессикой Боусас Манейро — 6:4, 6:2.

Во втором раунде ее соперницей была француженка Эльза Жакмо — 7:5, 6:2.

В третьем круге первая ракетка мира выиграла у представительницы Австралии Дарьи Касаткиной — 6:0, 7:5.

В 1/8 финала Соболенко одержала уверенную победу над японкой Наоми Осакой — 7:5, 6:3.

Соболенко выиграла восемь из десяти матчей на грунте в этом году.

В конце апреля Арина не смогла защитить титул на «тысячнике» в Мадриде, проиграв американке Хейли Баптист. На турнира в Риме она выступила еще хуже, сенсационно уступив в третьем круге 36-летней Соране Кырсте.

В этом году Соболенко провела 34 матча. На этом отрезке у нее 31 победа и три поражения.

Диана тем временем впервые дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема».

В первом раунде российская теннисистка одержала уверенную победу над мексиканкой Ренатой Сарасуа — 6:4, 6:1.

Во втором круге Шнайдер выиграла у американки Маккартни Кесслер — 7:6, 6:1.

В третьем раунде ее соперницей была украинка Александра Олейникова — 7:5, 6:1.

В 1/8 финала Шнайдер одержала победу над чемпионкой Australian Open-2025 Мэдисон Киз — 6:3, 3:6, 6:0.

Шнайдер впервые в сезоне выиграла четыре матча подряд.

До этой недели лучшим результатом Дианы в этом году был выход в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде.

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.15, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 5.85.

Прогноз: «Я всегда любила играть с левшами», — заявила Ариана перед матчем с Дианой. В каком-то смысле белоруска психологически надавила на соперницу еще до матча.

К сожалению, здесь отсутствует интрига. Шнайдер в лучшем случае возьмет три-четыре гейма.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-6,0) за 2.28.