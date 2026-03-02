прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.92

Представительницы Узбекистана Камилла Рахимова и Мария Тимофеева встретятся во втором раунде квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 3 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рахимова — Тимофеева с коэффициентом для ставки за 1.92.

Рахимова

Камилла в первом отборочном матче разгромила аргентинку Марию Лурдес Карле — 6:2, 6:2.

Лучшим результатом Рахимовой в этом году пока остается выход во второй круг недавнего турнира в Остине.

На «тысячнике» в Дубае 24-летняя теннисистка, игравшая до этого сезона под флагом России, проиграла в первом круге Иве Йович (1:6, 6:1, 1:6). При этом здесь она попал в основную сетку как лаки-лузер.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В Брисбене и Аделаиде она не прошла квалификацию, а на Открытом чемпионате Австралии и в Клуж-Напоке проиграла в первом круге.

Прогнозы на теннис

Рахимова занимает 92-е место в текущей версии рейтинга WTA.

Тимофеева

Мария тем временем пока не смогла закрепиться в первой сотне рейтинга.

Эту неделю представительница Узбекистана, которая ранее тоже играла под флагом России, проводит в статусе 155-й ракетки мира.

В первом раунде квалификации Тимофеева одержала уверенную победу над нидерландкой Сюзан Ламенс — 6:2, 6:2.

В этом году Тимофеева пока не выиграла ни одного матча на уровне основной сетки WTA.

На прошлой неделе Мария прошла квалификацию в Мериде (Мексика), но сразу после этого она проиграла польке Магдалене Френх.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рахимову в этом матче можно поставить за 1.54, победу Захаровой букмекеры предлагают за 2.28.

Прогноз: в августе 2024-го Камилла одержала разгромную победу над Марией в квалификации US Open — 6:3, 6:0.

Очевидно, что в предстоящем матче Рахимовой предстоит столкнуться с куда более серьезным сопротивлением. Тимофеева вполне способна взять реванш.

1.92 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Рахимова — Тимофеева принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.