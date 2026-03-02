Представительницы Узбекистана Камилла Рахимова и Мария Тимофеева встретятся во втором раунде квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 3 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рахимова — Тимофеева с коэффициентом для ставки за 1.92.
Рахимова
Камилла в первом отборочном матче разгромила аргентинку Марию Лурдес Карле — 6:2, 6:2.
Лучшим результатом Рахимовой в этом году пока остается выход во второй круг недавнего турнира в Остине.
На «тысячнике» в Дубае 24-летняя теннисистка, игравшая до этого сезона под флагом России, проиграла в первом круге Иве Йович (1:6, 6:1, 1:6). При этом здесь она попал в основную сетку как лаки-лузер.
В Брисбене и Аделаиде она не прошла квалификацию, а на Открытом чемпионате Австралии и в Клуж-Напоке проиграла в первом круге.
Рахимова занимает 92-е место в текущей версии рейтинга WTA.
Тимофеева
Мария тем временем пока не смогла закрепиться в первой сотне рейтинга.
Эту неделю представительница Узбекистана, которая ранее тоже играла под флагом России, проводит в статусе 155-й ракетки мира.
В первом раунде квалификации Тимофеева одержала уверенную победу над нидерландкой Сюзан Ламенс — 6:2, 6:2.
В этом году Тимофеева пока не выиграла ни одного матча на уровне основной сетки WTA.
На прошлой неделе Мария прошла квалификацию в Мериде (Мексика), но сразу после этого она проиграла польке Магдалене Френх.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рахимову в этом матче можно поставить за 1.54, победу Захаровой букмекеры предлагают за 2.28.
Прогноз: в августе 2024-го Камилла одержала разгромную победу над Марией в квалификации US Open — 6:3, 6:0.
Очевидно, что в предстоящем матче Рахимовой предстоит столкнуться с куда более серьезным сопротивлением. Тимофеева вполне способна взять реванш.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.