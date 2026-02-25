Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против чеха Иржи Легечки в четвертьфинале турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 26 февраля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Оже-Альяссим — Легечка с коэффициентом для ставки за 1.99.
Оже-Альяссим
Феликс вышел в четвертьфинал на третьем турнире подряд.
В начале февраля канадский теннисист защитил титул в Монпелье, после чего дошел до финала в Роттердаме.
В решающем матче нидерландского «пятисотника» Оже-Альяссим проиграл австралийцу Алексу Де Минору.
В первом круге текущего турнира Оже-Альяссим одержал победу над китайцем Чжичжэнем Чжаном — 6:3, 7:6.
Во втором раунде североамериканец обыграл француза Джованни Мпетши-Перрикара — 6:4, 6:4.
Оже-Альяссим выиграл 10 из 11-ти последних матчей.
В прошлом году Феликс дошел до финала на дубайском «пятисотнике».
Легечка
Иржи в первом круге должен был встретиться с Артуром Фисом, который в последний момент снялся с турнира.
Вместо француза соперником чеха стал Лука Нарди. Вопреки ожиданиям, матч против итальянца получился непростым — 4:6, 6:4, 6:2.
Во втором раунде Легечка обыграл бывшую десятую ракетку мира Пабло Каррено-Бусту — 7:6, 6:4.
На прошлой неделе Легечка прошел два раунда на «пятисотнике» в Дохе: в столице Катара он разгромил Зизу Бергса и Дженсона Бруксби, после чего проиграл Фису.
В этом году Иржи пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.55, победу Легечки букмекеры предлагают за 2.44.
Прогноз: ранее Феликс выиграл два из трех матчей против Иржи. Их предыдущая встреча состоялась осенью прошлого года в Брюсселе и завершилась победой канадца со счетом 7:6, 6:7, 6:2. Логично предположить, что в предстоящем матче они тоже проведут больше 20 геймов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.