прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 1.99

Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против чеха Иржи Легечки в четвертьфинале турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 26 февраля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Оже-Альяссим — Легечка с коэффициентом для ставки за 1.99.

Оже-Альяссим

Феликс вышел в четвертьфинал на третьем турнире подряд.

В начале февраля канадский теннисист защитил титул в Монпелье, после чего дошел до финала в Роттердаме.

В решающем матче нидерландского «пятисотника» Оже-Альяссим проиграл австралийцу Алексу Де Минору.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В первом круге текущего турнира Оже-Альяссим одержал победу над китайцем Чжичжэнем Чжаном — 6:3, 7:6.

Прогнозы на теннис

Во втором раунде североамериканец обыграл француза Джованни Мпетши-Перрикара — 6:4, 6:4.

Оже-Альяссим выиграл 10 из 11-ти последних матчей.

В прошлом году Феликс дошел до финала на дубайском «пятисотнике».

Легечка

Иржи в первом круге должен был встретиться с Артуром Фисом, который в последний момент снялся с турнира.

Вместо француза соперником чеха стал Лука Нарди. Вопреки ожиданиям, матч против итальянца получился непростым — 4:6, 6:4, 6:2.

Во втором раунде Легечка обыграл бывшую десятую ракетку мира Пабло Каррено-Бусту — 7:6, 6:4.

На прошлой неделе Легечка прошел два раунда на «пятисотнике» в Дохе: в столице Катара он разгромил Зизу Бергса и Дженсона Бруксби, после чего проиграл Фису.

В этом году Иржи пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.55, победу Легечки букмекеры предлагают за 2.44.

Прогноз: ранее Феликс выиграл два из трех матчей против Иржи. Их предыдущая встреча состоялась осенью прошлого года в Брюсселе и завершилась победой канадца со счетом 7:6, 6:7, 6:2. Логично предположить, что в предстоящем матче они тоже проведут больше 20 геймов.

1.99 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Оже-Альяссим — Легечка принесёт чистый выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.