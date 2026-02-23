Бублик и Штруфф снова проведут три сета?

прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 2.02

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 24 февраля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Штруфф — Бублик с коэффициентом для ставки за 2.02.

Штруфф

Ян-Леннард не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем отборочном матче немецкий теннисист проиграл финну Отто Виртанену — 7:6, 4:6, 4:6.

В текущем сезоне Штруфф до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В начале февраля он разгромил француза Юго Гренье на старте турнира в Роттердаме.

Прогнозы на теннис

В январе Штруфф не прошел первый раунд в Гонконге и уступил в финале квалификации турнира в Аделаиде. На Открытом чемпионате Австралии 35-летний теннисист проиграл в первом круге чеху Виту Копршиве.

Бублик

Саша на прошлой неделе восстановился после турнира в Роттердаме.

На нидерландском «пятисотнике» Бублик дошел до полуфинала, благодаря чему по-прежнему находится в топ-10.

В Роттердаме представитель Казахстана провел три изнурительных трехсетовых матча, после чего уступил Феликсу Оже-Альяссиму (1:6, 2:6).

В этом году Бублик выиграл 11 из 15-ти матчей.

В январе Бублик выиграл турнир ATP 250 в Гонконге и дошел до 1/8 финала на Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 2.98, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.39.

Прогноз: Бублик выиграл только два из шести матчей против Штруффа. Но их предыдущая встреча, которая состоялась две недели назад в Роттердаме, завершилась победой Саши со счетом 7:6, 4:6, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче они тоже проведут больше 20 геймов. Оба обладают хорошей первой подачей, поэтому такой сценарий не станет сюрпризом.

2.02 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Штруфф — Бублик принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.