Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 24 февраля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Штруфф — Бублик с коэффициентом для ставки за 2.02.
Штруфф
Ян-Леннард не прошел квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем отборочном матче немецкий теннисист проиграл финну Отто Виртанену — 7:6, 4:6, 4:6.
В текущем сезоне Штруфф до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.
В начале февраля он разгромил француза Юго Гренье на старте турнира в Роттердаме.
В январе Штруфф не прошел первый раунд в Гонконге и уступил в финале квалификации турнира в Аделаиде. На Открытом чемпионате Австралии 35-летний теннисист проиграл в первом круге чеху Виту Копршиве.
Бублик
Саша на прошлой неделе восстановился после турнира в Роттердаме.
На нидерландском «пятисотнике» Бублик дошел до полуфинала, благодаря чему по-прежнему находится в топ-10.
В Роттердаме представитель Казахстана провел три изнурительных трехсетовых матча, после чего уступил Феликсу Оже-Альяссиму (1:6, 2:6).
В этом году Бублик выиграл 11 из 15-ти матчей.
В январе Бублик выиграл турнир ATP 250 в Гонконге и дошел до 1/8 финала на Australian Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 2.98, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.39.
Прогноз: Бублик выиграл только два из шести матчей против Штруффа. Но их предыдущая встреча, которая состоялась две недели назад в Роттердаме, завершилась победой Саши со счетом 7:6, 4:6, 6:3. Скорее всего, в предстоящем матче они тоже проведут больше 20 геймов. Оба обладают хорошей первой подачей, поэтому такой сценарий не станет сюрпризом.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.