прогноз на матч турнира в Остине, ставка за 2.01

Россиянка Анна Блинкова сыграет против американки Ивы Йович в первом круге турнира WTA 250 в Остине (США). Матч пройдет 24 февраля, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Блинкова — Йович с коэффициентом для ставки за 2.01.

Блинкова

Анна в этом году до сих пор не выиграла ни одного матча.

Текущая серия поражений российской теннисистки составляет четыре матча.

В начале января Блинкова проиграла белоруске Александре Соснович в первом круге турнира в Брисбене.

В Аделаиде она уступила 448-й ракетке Мине Ходжич в первом раунде квалификации.

На Открытом чемпионате Австралии Блинкова проиграла с разгромным счетом Талайе Гибсон.

В начале февраля Анна не прошла первый круг в Остраве, уступив Николе Бартунковой.

Блинкова начала неделю в статусе 84-й ракетки мира. Россиянка по-прежнему находится в топ-100 благодаря победе на турнире WTA 250 в китайском Цзюцзяне в ноябре прошлого года.

Йович

Ива тем временем не так давно дебютировала в топ-20 — сейчас она занимает в рейтинге 18-е место.

В этом году американка провела уже 17 матчей.

На этом отрезке Йович одержала 13 побед и четыре раза проиграла.

В январе 18-летняя теннисистка дошла до финала в Хобарте и до полуфинала в Окленде.

На Открытом чемпионате Австралии Йович добралась до четвертьфинала. Это пока что ее лучший результат на уровне «Больших шлемов».

На прошлой неделе Ива прошла два раунда на «тысячнике» в Дубае: талантливая теннисистка обыграла Камиллу Рахимову и Диану Шнайдер, после чего уступила Джессике Пегуле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Йович не будет проблем в предстоящем матче. На победу Блинковой можно поставить за 8.20.

Прогноз: даже если бы у Анны сейчас была серия побед, а не поражений, все равно было бы уместно сказать, что интрига здесь отсутствует. Скорее всего, Ива обыграет россиянку с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Йович + тотал геймов меньше 17,5 за 2.01.