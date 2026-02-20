Тьен и Тиафо дойдут до решающего тай-брейка?

прогноз на матч турнира в Делрей-Бич, ставка за 2.28

Американцы Лернер Тьен и Фрэнсис Тиафо встретятся в четвертьфинале турнира ATP 250 в Делрей-Бич (США). Матч пройдет 21 февраля, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Тьен — Тиафо с коэффициентом для ставки за 2.28.

Тьен

Лернер попал в число первых четырех сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче американский теннисист одержал победу над Миомиром Кецмановичем — 6:4, 6:7, 7:6.

В решающем сете Тьен при счете 4:5 отыграл у серба подачу на матч.

На прошлой неделе Тьен проиграл 37-летнему хорвату Марину Чиличу на старте «пятисотника» в Далласе.

Лучшим результатом 20-летнего теннисиста в этом году пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, благодаря которому он приблизился к дебюту в топ-20. Эту неделю Лернер проводит в статусе 23-й ракетки мира.

Тиафо

Фрэнсису, в отличие от соотечественника, надо было выиграть два матча, чтобы добраться до 1/4 финала.

В первом американский теннисист одержал победу над австралийцем Ринки Хиджикатой — 6:4, 6:4.

Во втором раунде Тиафо обыграл соотечественника Закари Свайду — 6:4, 3:6, 7:5.

В этом году 28-летний теннисист пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

Тиафо выигрывал турнир в Делрей-Бич в 2018 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.59, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.35.

Прогноз: в 2023-м Тиафо уверенно обыграл Тьена на US Open — 6:2, 7:5, 6:1. Очевидно, что в предстоящем матче у Фрэнсиса будет куда больше проблем. Однако мы не уверены, что Лернер возьмет реванш.

