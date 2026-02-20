Американцы Лернер Тьен и Фрэнсис Тиафо встретятся в четвертьфинале турнира ATP 250 в Делрей-Бич (США). Матч пройдет 21 февраля, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Тьен — Тиафо с коэффициентом для ставки за 2.28.
Тьен
Лернер попал в число первых четырех сеяных и стартовал сразу со второго круга.
В первом матче американский теннисист одержал победу над Миомиром Кецмановичем — 6:4, 6:7, 7:6.
В решающем сете Тьен при счете 4:5 отыграл у серба подачу на матч.
На прошлой неделе Тьен проиграл 37-летнему хорвату Марину Чиличу на старте «пятисотника» в Далласе.
Лучшим результатом 20-летнего теннисиста в этом году пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, благодаря которому он приблизился к дебюту в топ-20. Эту неделю Лернер проводит в статусе 23-й ракетки мира.
Тиафо
Фрэнсису, в отличие от соотечественника, надо было выиграть два матча, чтобы добраться до 1/4 финала.
В первом американский теннисист одержал победу над австралийцем Ринки Хиджикатой — 6:4, 6:4.
Во втором раунде Тиафо обыграл соотечественника Закари Свайду — 6:4, 3:6, 7:5.
В этом году 28-летний теннисист пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.
Тиафо выигрывал турнир в Делрей-Бич в 2018 году.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.59, победу Тиафо букмекеры предлагают за 2.35.
Прогноз: в 2023-м Тиафо уверенно обыграл Тьена на US Open — 6:2, 7:5, 6:1. Очевидно, что в предстоящем матче у Фрэнсиса будет куда больше проблем. Однако мы не уверены, что Лернер возьмет реванш.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.