прогноз на финал турнира в Дохе, ставка за 2.03

Испанец Карлос Алькарас сыграет против француза Артура Фиса в финале турнира ATP 500 в Дохе (Катар). Матч пройдет 21 февраля, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Фис с коэффициентом для ставки за 2.03.

Алькарас

Карлос впервые добрался до финала на «пятисотнике» в столице Катара.

Как бы ни завершился предстоящий матч, неделя получилась непростой для испанского теннисиста.

В первом круге Алькарас обыграл француза Артура Риндеркнеша — 6:4, 7:6.

Во втором раунде лидер мирового рейтинга остановил Валантена Руайе — 6:2, 7:5. Во втором сете француз вел со счетом 5:2.

В четвертьфинале Алькарас одержал волевую победу над Кареном Хачановым — 6:7, 6:4, 6:3.

Победная серия Алькараса теперь составляет 11 матчей. В этом году он еще не проигрывал.

Кроме того, Алькарас выиграл 29 последних матчей на харде на открытых кортах.

Фис

Артур вышел в финал на уровне основного тура впервые с сентября 2024 года.

В первом круге француз одержал волевую победу над поляком Камилем Майхшаком — 6:7, 6:3, 6:4.

Во втором раунде его соперником был соотечественник Кантен Алис — 6:1, 7:6.

В четвертьфинале, вопреки ожиданиям, Фис легко обыграл чеха Иржи Легечку — 6:3, 6:3.

Но пока что главным событием стала его победа над Якубом Меншиком, который в 1/4 финала выиграл у Янника Синнера.

Фис обыграл чешского теннисиста в двух сетах — 6:4, 7:6.

Фис пропустил значительную часть прошлого сезона и первый месяц текущего из-за серьезных проблем со спиной.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.12, победу Фиса букмекеры предлагают за 5.25.

Прогноз: в прошлом году Карлос дважды обыграл Артура на грунте — сначала в Монте-Карло, а потом в Барселоне. В отличие от второго, первый матч действительно удался, испанец с трудом совершил камбэк — 4:6, 7:5, 6:3.

Фис наконец-то восстановился после травмы, в этом уже нет никаких сомнений, но, скорее всего, он снова проиграет Алькарасу, главным преимуществом которого станет невероятная физическая выносливость и опыт участия в решающих матчах.

2.03 Победа Алькараса + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Алькарас — Фис принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 20,5 за 2.03.