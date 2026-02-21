Испанец Карлос Алькарас сыграет против француза Артура Фиса в финале турнира ATP 500 в Дохе (Катар). Матч пройдет 21 февраля, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Фис с коэффициентом для ставки за 2.03.
Алькарас
Карлос впервые добрался до финала на «пятисотнике» в столице Катара.
Как бы ни завершился предстоящий матч, неделя получилась непростой для испанского теннисиста.
В первом круге Алькарас обыграл француза Артура Риндеркнеша — 6:4, 7:6.
Во втором раунде лидер мирового рейтинга остановил Валантена Руайе — 6:2, 7:5. Во втором сете француз вел со счетом 5:2.
В четвертьфинале Алькарас одержал волевую победу над Кареном Хачановым — 6:7, 6:4, 6:3.
Победная серия Алькараса теперь составляет 11 матчей. В этом году он еще не проигрывал.
Кроме того, Алькарас выиграл 29 последних матчей на харде на открытых кортах.
Фис
Артур вышел в финал на уровне основного тура впервые с сентября 2024 года.
В первом круге француз одержал волевую победу над поляком Камилем Майхшаком — 6:7, 6:3, 6:4.
Во втором раунде его соперником был соотечественник Кантен Алис — 6:1, 7:6.
В четвертьфинале, вопреки ожиданиям, Фис легко обыграл чеха Иржи Легечку — 6:3, 6:3.
Но пока что главным событием стала его победа над Якубом Меншиком, который в 1/4 финала выиграл у Янника Синнера.
Фис обыграл чешского теннисиста в двух сетах — 6:4, 7:6.
Фис пропустил значительную часть прошлого сезона и первый месяц текущего из-за серьезных проблем со спиной.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.12, победу Фиса букмекеры предлагают за 5.25.
Прогноз: в прошлом году Карлос дважды обыграл Артура на грунте — сначала в Монте-Карло, а потом в Барселоне. В отличие от второго, первый матч действительно удался, испанец с трудом совершил камбэк — 4:6, 7:5, 6:3.
Фис наконец-то восстановился после травмы, в этом уже нет никаких сомнений, но, скорее всего, он снова проиграет Алькарасу, главным преимуществом которого станет невероятная физическая выносливость и опыт участия в решающих матчах.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 20,5 за 2.03.