Американки Аманда Анисимова и Джессика Пегула встретятся в полуфинале турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 20 февраля, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Пегула — Анисимова с коэффициентом для ставки за 2.29.
Пегула
Джессика вышла в полуфинал на седьмом турнире подряд.
Последний раз американка проигрывала до 1/2 финала в августе прошлого года на «тысячнике» в Цинциннати.
Ранее в этом году Пегула дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Брисбене и на Открытом чемпионате Австралии.
В первом матче на текущем турнире Пегула разгромила представительницу Франции Варвару Грачеву — 6:4, 6:0.
После этого пятая ракетка мира одержала уверенную победу над соотечественницей Ивой Йович — 6:4, 6:2.
В четвертьфинале у Пегулы был непростой матч против датчанки Клары Таусон — 6:3, 2:6, 6:4.
Анисимова
Аманда четвертый раз в карьере вышла в полуфинал на турнире WTA 1000.
В отличие от Пегулы, на этом турнире она провела пока лишь два матча.
Во втором раунде Анисимова должна была встретиться с Барборой Крейчиковой, которой пришлось сняться из-за травмы.
В третьем круге шестая ракетка мира разгромила индонезийку Джанис Тьен — 6:1, 6:3.
Пока что главным событием стала победа Анисимовой над Миррой Андреевой, прошлогодней чемпионкой «тысячника» в Дубае.
Аманда обыграла 18-летнюю россиянку со счетом 2:6, 7:5, 7:6.
В решающем сете при счете 5:6 Анисимова отыграла у соперницы подачу на матч.
Лучшим результатом Анисимовой в этом году пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.72, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.10.
Прогноз: здесь есть очень интересная деталь — Джессика ведет 4-0 в противостоянии с Амандой. В прошлом месяце Пегула обыграла соотечественницу в четвертьфинале Australian Open со счетом 6:2, 7:6. Похоже, у Анисимовой пока просто нет правильной стратегии на матч против 31-летней соперницы.
Рекомендуемая ставка: победа Пегулы + тотал геймов больше 18,5 за 2.29.