прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 2.29

Американки Аманда Анисимова и Джессика Пегула встретятся в полуфинале турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 20 февраля, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Пегула — Анисимова с коэффициентом для ставки за 2.29.

Пегула

Джессика вышла в полуфинал на седьмом турнире подряд.

Последний раз американка проигрывала до 1/2 финала в августе прошлого года на «тысячнике» в Цинциннати.

Ранее в этом году Пегула дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Брисбене и на Открытом чемпионате Австралии.

В первом матче на текущем турнире Пегула разгромила представительницу Франции Варвару Грачеву — 6:4, 6:0.

После этого пятая ракетка мира одержала уверенную победу над соотечественницей Ивой Йович — 6:4, 6:2.

В четвертьфинале у Пегулы был непростой матч против датчанки Клары Таусон — 6:3, 2:6, 6:4.

Анисимова

Аманда четвертый раз в карьере вышла в полуфинал на турнире WTA 1000.

В отличие от Пегулы, на этом турнире она провела пока лишь два матча.

Во втором раунде Анисимова должна была встретиться с Барборой Крейчиковой, которой пришлось сняться из-за травмы.

В третьем круге шестая ракетка мира разгромила индонезийку Джанис Тьен — 6:1, 6:3.

Пока что главным событием стала победа Анисимовой над Миррой Андреевой, прошлогодней чемпионкой «тысячника» в Дубае.

Аманда обыграла 18-летнюю россиянку со счетом 2:6, 7:5, 7:6.

В решающем сете при счете 5:6 Анисимова отыграла у соперницы подачу на матч.

Лучшим результатом Анисимовой в этом году пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.72, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.10.

Прогноз: здесь есть очень интересная деталь — Джессика ведет 4-0 в противостоянии с Амандой. В прошлом месяце Пегула обыграла соотечественницу в четвертьфинале Australian Open со счетом 6:2, 7:6. Похоже, у Анисимовой пока просто нет правильной стратегии на матч против 31-летней соперницы.

2.29 Победа Пегулы + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч Пегула — Анисимова принесёт прибыль 1290₽, общая выплата — 2290₽

Рекомендуемая ставка: победа Пегулы + тотал геймов больше 18,5 за 2.29.