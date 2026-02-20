Чех Якуб Меншик сыграет против француза Артура Фиса в полуфинале турнира ATP 500 в Дохе. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фис — Меншик с коэффициентом для ставки за 2.00.
Фис
Артур вышел в полуфинал турнира ATP впервые с апреля прошлого года.
В первом круге француз одержал волевую победу над поляком Камилем Майхшаком — 6:7, 6:3, 6:4.
Во втором раунде его соперником был соотечественник Кантен Алис — 6:1, 7:6.
В четвертьфинале, вопреки ожиданиям, Фис легко обыграл чеха Иржи Легечку — 6:3, 6:3.
Фис пропустил значительную часть прошлого сезона и первый месяц текущего из-за серьезных проблем со спиной.
После возвращения 21-летний теннисист дошел до четвертьфинала в Монпелье и проиграл на старте «пятисотника» в Роттердаме.
Меншик
Якуб стал автором главной сенсации недели.
В четвертьфинале чешский теннисист остановил Янника Синнера. Меншик выиграл у второй ракетки мира со счетом 7:6, 2:6, 6:3.
Этот результат стал очередным подтверждением, что Меншик один из тех, кто уже в ближайшем будущем, скорее всего, дебютирует в топ-10. Эту неделю он проводит в статусе 16-й ракетки мира.
В первом круге текущего турнира 20-летний теннисист одержал волевую победу над представителем Великобритании Яном Хоинским — 6:7, 6:2, 6:4.
Во втором раунде Меншик выиграл у китайца Чжичжэня Чжана — 6:3, 6:2.
В текущем сезоне Меншик выиграл 11 из 13-ти матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 2.31, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.61.
Прогноз: в прошлом году Якуб обыграл Артура на «Мастерсе» в Майами со счетом 7:6, 6:1. Казалось бы, не совсем логично в этой ситуации сомневаться в победе человека, который тормознул Синнер, однако есть сомнения, что Меншик может не успеть как следует восстановиться к предстоящей встрече с французом. Оптимальной будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.