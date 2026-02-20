прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 2.00

Чех Якуб Меншик сыграет против француза Артура Фиса в полуфинале турнира ATP 500 в Дохе. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фис — Меншик с коэффициентом для ставки за 2.00.

Фис

Артур вышел в полуфинал турнира ATP впервые с апреля прошлого года.

В первом круге француз одержал волевую победу над поляком Камилем Майхшаком — 6:7, 6:3, 6:4.

Во втором раунде его соперником был соотечественник Кантен Алис — 6:1, 7:6.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В четвертьфинале, вопреки ожиданиям, Фис легко обыграл чеха Иржи Легечку — 6:3, 6:3.

Прогнозы на теннис

Фис пропустил значительную часть прошлого сезона и первый месяц текущего из-за серьезных проблем со спиной.

После возвращения 21-летний теннисист дошел до четвертьфинала в Монпелье и проиграл на старте «пятисотника» в Роттердаме.

Меншик

Якуб стал автором главной сенсации недели.

В четвертьфинале чешский теннисист остановил Янника Синнера. Меншик выиграл у второй ракетки мира со счетом 7:6, 2:6, 6:3.

Этот результат стал очередным подтверждением, что Меншик один из тех, кто уже в ближайшем будущем, скорее всего, дебютирует в топ-10. Эту неделю он проводит в статусе 16-й ракетки мира.

В первом круге текущего турнира 20-летний теннисист одержал волевую победу над представителем Великобритании Яном Хоинским — 6:7, 6:2, 6:4.

Во втором раунде Меншик выиграл у китайца Чжичжэня Чжана — 6:3, 6:2.

В текущем сезоне Меншик выиграл 11 из 13-ти матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 2.31, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: в прошлом году Якуб обыграл Артура на «Мастерсе» в Майами со счетом 7:6, 6:1. Казалось бы, не совсем логично в этой ситуации сомневаться в победе человека, который тормознул Синнер, однако есть сомнения, что Меншик может не успеть как следует восстановиться к предстоящей встрече с французом. Оптимальной будет ставка без учета исхода.

2.00 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Фис — Меншик принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.