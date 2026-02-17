прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 2.00

Россиянка Мирра Андреева сыграет против румынки Жаклин Кристиан в третьем круге турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 18 февраля, начало — в 11:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Кристиан с коэффициентом для ставки за 2.00.

Андреева

Мирра пока не провела ни одного матча на текущем турнире.

Россиянка пропускала первый круг, потому что попала в число сеяных.

Во втором раунде Андреева должна была встретиться с Дарьей Касаткиной, но соперницу была вынуждена сняться из-за травмы бедра.

С одной стороны, Мирра сэкономила силы, но отсутствие игровой практики может может стать проблемой.

Андреева — действующая чемпионка «тысячника» в Дубае.

На прошлой неделе 18-летняя теннисистка проиграла представительнице Канады Виктории Мбоко в третьем круге «тысячника» в Дохе.

Кристиан

Жаклин тем временем сыграла два неполных матча на «тысячике» в крупнейшем городе ОАЭ.

В первом круге румынская теннисистка разгромила 69-ю ракетку мира Петру Марчинку — 6:1, 6:1.

Во втором раунде Кристиан встречалась с Эллой Задель. Немка снялась после первого сета, который завершился со счетом 6:0 в пользу соперницы.

Лучшим результатом Кристиан в этом году пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Аделаиде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.16, победу Кристиан букмекеры предлагают за 6.30.

Прогноз: скорее всего, Мирра выиграет, но вряд ли с разгромным счетом. Чересчур завышенные ожидания и постоянная критика, кажется, явно сказались на психологическом состоянии российской теннисистки.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 2.00.