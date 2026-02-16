У Хачанова снова будут проблемы в матче с Мотидзуки

прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 1.92

Россиянин Карен Хачанов сыграет против японца Синтаро Мотидзуки в первом круге турнира ATP 500 в Дохе (Катар). Матч пройдет 17 февраля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Мотидзуки — Хачанов с коэффициентом для ставки за .

Мотидзуки

Синтаро не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем отборочном матче японец проиграл испанцу Роберто Карбальесу-Баэне со счетом 0:6, 3:6.

Мотидзуки провалил начало сезона. Достаточно взглянуть на его статистику — одна победа и восемь поражений.

Свою пока что единственную победу в этом году Мотидзуки одержал в первом раунде квалификации турнира в Дохе над Ганимом Аль-Сулайти, который никогда не поднимался в рейтинге выше 2484-го места.

В конце января Синатора не смог пройти первый круг даже на «челленджере» в Манаме.

Хачанов

Карен на прошлой неделе не очень удачно выступил на «пятисотнике» в Роттердаме.

У россиянина была не самая сложная сетка, но в итоге он выбыл уже после второго раунда.

В Нидерландах Хачанов не смог пройти второй круг, проиграв испанцу Хауме Муньяру. Перед этим у него были проблемы в матче против Йеспера де Йонга.

Лучшим результатом Хачанова в этом году пока остается выход в третий круг Australian Open.

В прошлом году Хачанов проиграл Даниилу Медведеву на старте «пятисотника» в Дохе, но зато в 2024-м он стал чемпионом турнира в столице Катара.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мотидзуки в этом матче можно поставить за 5.30, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.15.

Прогноз: несмотря на все провалы японца в этом году, сейчас надо обратить внимание на один момент. В прошлом сезоне у Карена был тяжелейший матч против Синтаро во втором круге Уимблдона — россиянин вырвал победу только в пятом сете. Зная Хачанова, лучше перестраховаться — взять ставку на количество геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.