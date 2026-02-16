Россиянка Мирра Андреева сыграет против представительницы Австралии Дарьи Касаткиной во втором круге «тысячника» в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 17 февраля, начало — в 11:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Касаткина с коэффициентом для ставки за 1.92.
Андреева
Мирра — действующая чемпионка «тысячника» в Дубае.
Для россиянки это дополнительное волнение, потому что на этой неделе ей придется защищать тысячу очков.
С учетом того, как она провела недавние турниры, сейчас логично предположить, что Андреева вряд ли повторит прошлогодний успех в крупнейшем городе ОАЭ.
На прошлой неделе Мирра слабо выступила на турнире в Дохе, проиграв в третьем круге Виктории Мбоко.
Еще одним разочарованием стало поражение 18-летней теннисистки от украинки Элины Свитолиной в четвертом круге Australian Open.
Лучшим результатом Андреевой в этом году пока остается победа на «пятисотнике» в Аделаиде.
Касаткина
Дарья в первом круге одержала уверенную победу над немкой Лаурой Зигемунд — 6:2, 6:3.
Касаткина слабо провела стартовый отрезок сезона, но сейчас она, похоже, как минимум близка к своей оптимальной форме.
На прошлой неделе представительница Австралии прошла два раунда в Дохе.
На «тысячнике» в столице Катара она обыграла Моюку Утидзиму и Элизу Мертенс, после чего уступила Иге Свентек.
При этом важно уточнить, что Касаткиной удалось взять сет в матче против польской теннисистки — 7:5, 1:6, 1:6.
Интересно, что Касаткина ранее лишь однажды смогла пройти в Дубае дальше второго круга. В 2018-м она добралась до финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.18, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 4.80.
Прогноз: Мирра выиграла один из двух матчей против Дарьи. В 2024-м Андреева уступила ей на харде в Нинбо (Китай), а в 2025-м взяла реванш, победив Касаткину на Ролан Гаррос. Несмотря на то, что Мирра слегка разочаровала на недавних турнирах, считаем, что у нее не будет проблем в предстоящем матче.
Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) за 1.92.