Мирра шокирует в матче с Касаткиной?

прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 1.92

Россиянка Мирра Андреева сыграет против представительницы Австралии Дарьи Касаткиной во втором круге «тысячника» в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 17 февраля, начало — в 11:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Касаткина с коэффициентом для ставки за 1.92.

Андреева

Мирра — действующая чемпионка «тысячника» в Дубае.

Для россиянки это дополнительное волнение, потому что на этой неделе ей придется защищать тысячу очков.

С учетом того, как она провела недавние турниры, сейчас логично предположить, что Андреева вряд ли повторит прошлогодний успех в крупнейшем городе ОАЭ.

На прошлой неделе Мирра слабо выступила на турнире в Дохе, проиграв в третьем круге Виктории Мбоко.

Еще одним разочарованием стало поражение 18-летней теннисистки от украинки Элины Свитолиной в четвертом круге Australian Open.

Лучшим результатом Андреевой в этом году пока остается победа на «пятисотнике» в Аделаиде.

Касаткина

Дарья в первом круге одержала уверенную победу над немкой Лаурой Зигемунд — 6:2, 6:3.

Касаткина слабо провела стартовый отрезок сезона, но сейчас она, похоже, как минимум близка к своей оптимальной форме.

На прошлой неделе представительница Австралии прошла два раунда в Дохе.

На «тысячнике» в столице Катара она обыграла Моюку Утидзиму и Элизу Мертенс, после чего уступила Иге Свентек.

При этом важно уточнить, что Касаткиной удалось взять сет в матче против польской теннисистки — 7:5, 1:6, 1:6.

Интересно, что Касаткина ранее лишь однажды смогла пройти в Дубае дальше второго круга. В 2018-м она добралась до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.18, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 4.80.

Прогноз: Мирра выиграла один из двух матчей против Дарьи. В 2024-м Андреева уступила ей на харде в Нинбо (Китай), а в 2025-м взяла реванш, победив Касаткину на Ролан Гаррос. Несмотря на то, что Мирра слегка разочаровала на недавних турнирах, считаем, что у нее не будет проблем в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) за 1.92.