Фриц и Шелтон дойдут до чемпионского тай-брейка?

прогноз на финал турнира в Далласе, ставка за 2.98

Американцы Тейлор Фриц и Бен Шелтон встретятся в финале турнира ATP 500 в Далласе (США). Матч пройдет 15 февраля, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Фриц — Шелтон с коэффициентом для ставки за 2.98.

Фриц

Тейлор вышел в финал на уровне основного тура 20-й раз в карьере и впервые в этом сезоне.

В первом раунде домашнего «пятисотника» у него был непростой матч против Маркоса Гирона — 6:4, 5:7, 7:6.

Во втором круге Фриц одержал победу над Брэндоном Накашимой — 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Тейлор совершил камбэк в матче против Себастьяна Корды — 6:7, 6:4, 7:6.

Прогнозы на теннис

В полуфинале у Фрица был тяжелейший матч против 37-летнего хорвата Марина Чилича — 7:6, 7:6.

Фриц впервые в этом году выиграл больше трех матчей подряд.

Шелтон

Бен тоже впервые в сезоне добрался до финала.

В первом раунде текущего турнира американец одержал победу над канадцем Габриэлем Диалло — 6:4, 6:4.

Во втором круге его соперником был Адриан Маннарино, который на прошлой неделе дошел до финала в Монпелье.

Шелтон с трудом обыграл 37-летнего француза — 7:6, 6:7, 6:3.

В 1/4 финала у него был сложный матч против серба Миомира Кецмановича — 5:7, 6:3, 6:4.

В полуфинале Шелтон совершил камбэк в матче против прошлогоднего чемпиона турнира в Далласе Дениса Шаповалова — 4:6, 6:4, 7:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.82, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.98.

Прогноз: на этой неделе Тейлор и Бен провели в общей сложности уже восемь тай-брейков. Логично предположить, что финал в Далласе может превратиться в затяжной марафон. Ни для кого не станет сюрпризом, если в этом матче будет несколько тай-брейков.

Хотя также стоит добавить, что в прошлом году Шелтон обыграл Фрица на «Мастерсе» в Торонто со счетом 6:4, 6:3.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.13.

Прогноз: скорее всего, оба будут хорошо держать свою подачу, поэтому избежать тай-брейков действительно будет сложно.

Ставка: тотал тай-брейков больше 1,5 за 2.98.