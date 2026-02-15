Де Минор снова проиграет в финале «пятисотника» в Роттердаме?

прогноз на финал турнира в Роттердаме, ставка за 1.92

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 15 февраля, начало — в 17:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Де Минор — Оже-Альяссим с коэффициентом для ставки за 1.92.

Де Минор

Алекс третий год подряд вышел в финал роттердамского «пятисотника».

В прошлом 2025-м он уступил в решающем матче Карлосу Алькарасу, а в 2024-м — Яннику Синнеру.

На текущем турнире Де Минор до сих пор проиграл лишь один сет.

В стартовом матче он одержал победу над талантливым французом Артуром Фисом — 7:6, 6:2.

Во втором раунде Де Минор обыграл 40-летнего швейцарца Стэна Вавринку — 6:4, 6:2.

В четвертьфинале у него был непростой матч против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 3:6, 7:6, 7:5.

В полуфинале Де Минор выиграл у француза Юго Эмбера — 6:4, 6:3.

Оже-Альяссим

Феликс вышел в финал на втором турнире подряд.

На прошлой неделе он защитил титул на турнире ATP 250 в Монпелье.

Текущая победная серия канадского теннисиста составляет восемь матчей. На этом отрезке он проиграл лишь один сет.

Феликс Оже-Альяссим

В первом круге нидерландского «пятисотника» Оже-Альяссим одержал победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным — 7:5, 6:3.

Во втором круге североамериканец обыграл серба Хамада Меджедовича — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Оже-Альяссим остановил нидерландца Таллона Грикспора — 7:6, 6:2.

В полуфинале Феликс разгромил представителя Казахстана Александра Бублика — 6:1, 6:2.

Оже-Альяссим выигрывал турнир в Роттердаме в 2022 году. В 2020-м он дошел до финала, в котором проиграл Гаэлю Монфису.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.98, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.82.

Прогноз: в прошлом году Феликс обыграл Алекса в четвертьфинале US Open со счетом 4:6, 7:6, 7:5, 7:6. Конечно, будет забавно, если Де Минор третий год подряд проиграет в финале роттердамского турнира, но такой сценарий действительно нельзя исключать, поскольку Оже-Альяссим тоже здорово играет на этой неделе. Все-таки здесь лучше взять ставку без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.