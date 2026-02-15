Австралиец Алекс Де Минор сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 15 февраля, начало — в 17:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Де Минор — Оже-Альяссим с коэффициентом для ставки за 1.92.
Де Минор
Алекс третий год подряд вышел в финал роттердамского «пятисотника».
В прошлом 2025-м он уступил в решающем матче Карлосу Алькарасу, а в 2024-м — Яннику Синнеру.
На текущем турнире Де Минор до сих пор проиграл лишь один сет.
В стартовом матче он одержал победу над талантливым французом Артуром Фисом — 7:6, 6:2.
Во втором раунде Де Минор обыграл 40-летнего швейцарца Стэна Вавринку — 6:4, 6:2.
В четвертьфинале у него был непростой матч против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа — 3:6, 7:6, 7:5.
В полуфинале Де Минор выиграл у француза Юго Эмбера — 6:4, 6:3.
Оже-Альяссим
Феликс вышел в финал на втором турнире подряд.
На прошлой неделе он защитил титул на турнире ATP 250 в Монпелье.
Текущая победная серия канадского теннисиста составляет восемь матчей. На этом отрезке он проиграл лишь один сет.
В первом круге нидерландского «пятисотника» Оже-Альяссим одержал победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным — 7:5, 6:3.
Во втором круге североамериканец обыграл серба Хамада Меджедовича — 6:4, 6:4.
В четвертьфинале Оже-Альяссим остановил нидерландца Таллона Грикспора — 7:6, 6:2.
В полуфинале Феликс разгромил представителя Казахстана Александра Бублика — 6:1, 6:2.
Оже-Альяссим выигрывал турнир в Роттердаме в 2022 году. В 2020-м он дошел до финала, в котором проиграл Гаэлю Монфису.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.98, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.82.
Прогноз: в прошлом году Феликс обыграл Алекса в четвертьфинале US Open со счетом 4:6, 7:6, 7:5, 7:6. Конечно, будет забавно, если Де Минор третий год подряд проиграет в финале роттердамского турнира, но такой сценарий действительно нельзя исключать, поскольку Оже-Альяссим тоже здорово играет на этой неделе. Все-таки здесь лучше взять ставку без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.