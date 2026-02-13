Остапенко второй год подряд выйдет в финал «тысячника» в Дохе?

прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 2.64

Представительница Латвии Алена Остапенко сыграет против Виктории Мбоко из Канады в полуфинале турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 13 февраля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Остапенко — Мбоко с коэффициентом для ставки за 2.64.

Остапенко

Алена второй год подряд вышла в полуфинал «тысячника» в Дохе.

На текущем турнире теннисистка из Латвии до сих пор отдала соперницам лишь один сет.

Остапенко понадобилась дополнительная партия в матче первого круга против россиянки Анастасии Захаровой — 6:7, 6:3, 6:4.

Во втором раунде она спокойно обыграла Екатерину Александрову — 6:4, 6:2.

В 1/8 финала Остапенко разгромила колумбийку Камилу Осорио — 6:3, 6:1.

В четвертьфинале 28-летняя теннисистка выиграла у итальянки Элизабетты Коччаретто — 7:5, 6:4.

Мбоко

Виктория второй раз в карьере вышла в полуфинал на турнире WTA 1000.

На этом уровне ее лучшим результатом пока остается сенсационная победа в Монреале в августе прошлого года.

На текущем турнире Мбоко успела пошуметь. В четвертьфинале она обыграла действующую чемпионку Australian Open Елену Рыбакину — 7:5, 4:6, 6:4.

В 1/8 финала Мбоко одержала победу над россиянкой Миррой Андреевой — 6:3, 3:6, 7:6. В решающем сете при счете 5:4 соперница не реализовала матчбол и не подала на матч.

В первом круге теннисистка из Канады держала уверенную победу над чешкой Мари Боузковой — 7:5, 6:2.

Во втором раунде Мбоко обыграла 41-летнюю россиянку Веру Звонареву — 6:4, 6:4.

В текущем сезоне 19-летняя североамериканка выиграла 12 из 15-ти матчей. На следующей неделе она дебютирует в топ-10.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Остапенко в этом матче можно поставить за 2.64, победу Мбоко букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: если Алена поймала кураж (похоже, так и есть), остановить ее будет непросто. Несмотря на все успехи Мбоко, считаем, что она не помешает Остапенко выйти в финал.

Рекомендуемая ставка: победа Остапенко за 2.64.