Австралиец Алекс Де Минор сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в четвертьфинале турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерландцы). Матч пройдет 13 февраля, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Де Минор — ван де Зандшульп с коэффициентом для ставки за 2.04.
Де Минор
Алекс уверенно добрался до 1/4 финала, не отдав ни сета в предыдущих раундах.
Австралийский теннисист начал с победы над талантливым французом Артуром Фисом — 7:6, 6:2.
Во втором раунде Де Минор обыграл 40-летнего швейцарца Стэна Вавринку — 6:4, 6:2.
Де Минор пятый год подряд вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Роттердаме.
В 2024-м и 2025-м Де Минор остановился в шаге от титула на нидерландском турнире. В прошлом сезоне он уступил в решающем матче Карлосу Алькарасу, а годом ранее — Яннику Синнеру.
В этом году Де Минор выиграл восемь матчей из десяти, а его лучшим результатом пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
Ван де Зандшульп
Ботик второй раз в этом году прошел дальше второго раунда на турнире ATP.
Лучшим результатом нидерландского теннисиста пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
В Мельбурне ван де Зандшульп обыграл Брэндона Накашиму и Цзюньчэна Шана, после чего уступил Новаку Джоковичу.
В первом круге текущего турнира Ботик одержал победу над представителем Франции Лукой Павловичем — 7:6, 6:3.
Во втором раунде соперником ван де Зандшульпа был грек Стефанос Циципас — 6:4, 7:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.15, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 5.40.
Прогноз: Алекса, пожалуй, уже можно назвать главным претендентом на титул. Скорее всего, он подтвердит этот статус. Среди оставшихся участников, по сути, нет никого, кто мог бы помешать австралийцу выиграть престижный турнир.
Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 20,5 за 2.03.