Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Хауме Муньяра во втором круге турнира ATP 250 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 12 февраля, начало — в 13:00 мск.
Хачанов
Карен в первом раунде одержал волевую победу над Йеспером де Йонгом.
Вопреки ожиданиям, матч получился непростым, Хачанов дожал нидерландца только в третьем сете — 3:6, 6:4, 7:5.
В этом году российский теннисист провел лишь пять официальных матчей.
Лучшим результатом Хачанова в текущем сезоне пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
В Мельбурне Карен обыграл американцев Алекса Микельсена и Нишеша Басаваредди, после чего уступил итальянцу Лучано Дардери.
В начале января Хачанов сенсационно проиграл американцу Майклу Ммо на старте турнира ATP 250 в Гонконге.
Муньяр
Хауме тем временем начал турнир с уверенной победы над Николаем Будковым-Кьером.
Испанский теннисист отдал норвежцу лишь четыре гейма — 6:1, 6:3.
В этом году Муньяр выиграл четыре из восьми матчей.
До сих пор в текущем сезоне Муньяр прошел дальше второго раунда только в Аделаиде — здесь он добрался до четвертьфинала, где уступил Томашу Махачу.
На Australian Open Хауме проиграл во втором круге норвежцу Касперу Рууду.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.61, победу Муньяра букмекеры предлагают за 2.27.
Прогноз: Карен ранее дважды обыгрывал испанца на грунте — в 2019-м в Мадриде, а в 2025-м — в Барселоне. Предстоящий матч, скорее всего, будет нервным, но мы все-таки склоняемся к тому, что россиянин снова тормознет упертого соперника.
Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в двух сетах за 2.48.