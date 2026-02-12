прогноз на матч турнира в Роттердаме, ставка за 2.04

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге турнира ATP 250 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 12 февраля, начало — в 23:00 мск.

Штруфф

Ян-Леннарду повезло, его первым соперником был 188-я ракетка мира Юго Гренье.

Немец одержал разгромную победу над французским теннисистом — 6:0, 6:4.

Штруфф впервые в сезоне выиграл матч на уровне основной сетки ATP.

На Открытом чемпионате Австралии 35-летний теннисист проиграл в первом круге чеху Виту Копршиве.

В Окленде Штруфф не прошел квалификацию, а на турнире в Гонконге проиграл в первом круге Ботику ван де Зандшульпу.

В предыдущих сезонах Штруфф ни разу не проходил в Роттердаме дальше второго круга.

Бублик

У Саши в первом матче был тяжелейший матч против Хуберта Хуркача.

Бублик одержал волевую победу над польским теннисистом — 6:7, 7:6, 7:5.

Во втором сете Хуркач не смог подать на матч, допустив три двойные ошибки.

Интересно, что Бублик прервал серию из шести поражений от Хуркача.

В текущем сезоне Бублик выиграл девять матчей из 12-ти. Его лучшим результатом в 2026-м пока остается победа на турнире в Гонконге, благодаря которой он дебютировал в топ-10.

На Открытом чемпионате Австралии лучший теннисист Казахстана дошел до 1/8 финала. В Мельбурне, прежде чем проиграть Алексу Де Минору, он одержал уверенные победы над Дженсоном Бруксби, Мартоном Фучовичем и Томасом Этчеверри.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Штруффа в этом матче можно поставить за 3.18, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: Бублика ждет еще один матч против соперника с очень неприятной первой подачей. Скорее всего, игра со Штруффом, как и встреча с Хуркачем, будет затяжной. Здесь тоже нельзя исключать сценарий, при котором теннисистам понадобится несколько тай-брейков.

Также добавим, что Бублик выиграл лишь один из четырех предыдущих матчей против Штруффа.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.04.