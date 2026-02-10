Россиянка Мирра Андреева сыграет против представительницы Канады Виктории Мбоко в третьем круге турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 11 февраля, начало — в 13:00 мск.
Андреева
Мирра вошла в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда.
В первом матче российская теннисистка одержала победу над полькой Магдой Линетт — 7:6, 6:1.
Андреева выиграла десятый матч в этом году.
Лучшим результатом 18-летней теннисистки в 2026-м пока остается на «пятисотнике» в Аделаиде.
На Открытом чемпионате Австралии Андреева проиграла в 1/8 финала украинке Элине Свитолиной (2:6, 4:6).
Мбоко
Виктории, в отличие от россиянки, надо было выиграть два матча для выхода в третий раунд.
В первом круге теннисистка из Канады держала уверенную победу над чешкой Мари Боузковой — 7:5, 6:2.
Во втором раунде Мбоко обыграла 41-летнюю россиянку Веру Звонареву — 6:4, 6:4.
В текущем сезоне 19-летняя североамериканка выиграла 10 из 13-ти матчей.
Лучшим результатом Виктории в этом году пока остается выход в финал турнира в Аделаиде.
Эту неделю Мбоко начала в статусе 13-й ракетки мира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.56, победу Мбоко букмекеры предлагают за 2.42.
Прогноз: в середине января Мирра разгромила Викторию в финале «пятисотника» в Аделаиде — 6:3, 6:1. Даже если россиянка снова обыграет Мбоко, предстоящий матч вряд ли будет таким простым. как предыдущий. Соперница наверняка сделала выводы.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.95.