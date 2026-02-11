прогноз на матч турнира в Роттердаме, ставка за 1.92

Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против австралийца Алексея Попырина в первом раунде турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 11 февраля, начало — в 21:30 мск.

Попырин

Алексей второй год подряд провалил начало сезона.

В 2026-м представитель Австралии до сих пор не выиграл ни одного матча.

Более того, с учетом прошлого сезона серия поражений Попырина составляет уже девять матчей.

В начале этого Попырин не прошел первый раунд в Брисбене, Аделаиде, на Открытом чемпионате Австралии и на «челленджере» в Маниле.

На этих турнирах его соперниками были Кантен Алис, Райли Опелка, Александр Мюллер и Юго Бланше.

Также стоит обратить внимание, что в предыдущих сезонах Попырин ни разу не выигрывал хотя бы один матч на уровне основной сетки «пятисотника» в Роттердаме.

Оже-Альяссим

Феликс на прошлой неделе защитил титул на турнире ATP 250 в Монпелье.

В финале канадский теннисист одержал победу над французом Адрианом Маннарино.

В остальных раундах Оже-Альяссим выиграл у Стэна Вавринки, Артура Фиса и Титуана Дроге.

На Открытом чемпионате Австралии Оже-Альяссим не доиграл матч первого круга против Нуну Боржеша из-за судорог.

Судя по недавним матчам в Монпелье, Оже-Альяссиму, который занимает в рейтинге шестое место, удалось восстановиться и как следует подготовиться к февральским турнирам.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 3.95, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: Алексей последний раз побеждал еще в конце августа прошлого года, когда обыграл финна Эмиля Руусувуори в первом круге US Open. С тех пор он только проигрывал. Вряд ли Оже-Альяссим позволит сопернику прервать ужасную серию поражений.

1.92 Победа Оже-Альяссима + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Попырин — Оже-Альяссим принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Оже-Альяссима + тотал геймов больше 20,5 за 1.92.