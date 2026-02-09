Россиянка Вера Звонарева сыграет против представительницы Канады Виктори Мбоко во втором круге турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 10 февраля, начало — в 10:00 мск.
Звонарева
Вера прошла раунд на уровне основного тура WTA впервые с октября 2023 года.
На текущем турнире с учетом квалификации 41-летняя теннисистка провела уже три матча.
В первом отборочном матче она выиграла у Шуай Чжан. Бывшей второй ракетке мира хватило двух сетов для победы над опытной китаянкой — 6:3, 6:3.
В финале квалификации Звонарева одержала победу над 60-й ракеткой мира Магдаленой Френх — 6:3, 7:6.
Но главным сюрпризом стала ее победа над Пейтон Стернс, которая в прошлом году входила в топ-30.
Звонарева совершила камбэк в матче против 24-летней американки — 2:6, 6:2, 6:3.
Мбоко
Виктория в первом раунде одержала уверенную победу над чешкой Мари Боузковой — 7:5, 6:2.
В этом году теннисистка из Канады выиграла девять из 12-ти матчей.
Лучшим результатом Мбоко в новом сезоне пока остается выход в финал «пятисотника» в Аделаиде. В решающем матче она проиграла Мирре Андреевой.
На Открытом чемпионате Австралии 19-летняя теннисистка дошла до четвертого круга, где уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.
Эту неделю Мбоко начала в статусе 13-й ракетки мира.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Звонареву в этом матче можно поставить за 5.50, победу Мбоко букмекеры предлагают за 1.14.
Прогноз: на этот раз Вере будет недостаточно опыта и характера, чтобы удивить соперницу. В лучшем случае российская теннисистка избежит поражения с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Мбоко + тотал геймов больше 17,5 за 1.92.