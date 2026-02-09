Сколько тай-брейков понадобится Бублику и Хуркачу?

прогноз на матч турнира в Роттердаме, ставка за 1.92

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против поляка Хуберта Хуркача в первом круге турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 10 февраля, начало — в 12:00 мск.

Хуркач

Хуберт стал одним из главных неудачников прошлой недели.

Вопреки ожиданиям, польский теннисист слабо выступил на турнире ATP 250 в Монпелье.

Хуркач проиграл в стартовом матче американцу Мартину Дамму (6:7, 4:6), который пока не поднимался в рейтинге выше 130-й строчки.

На Открытом чемпионате Австралии Хуркач после победы над бельгийцем Зизу Бергсом проиграл американцу Итану Куинну.

Прогнозы на теннис

Результаты Хуркача в Монпелье и Мельбурне стали неприятным сюрпризом на фоне его мощного выступления на United Cup.

На командном турнире в Австралии Хуберт обыграл Александра Зверева, Таллона Грикспора, Тейлора Фрица и Стэна Вавринку.

В прошлом году Хуркач дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Роттердаме.

Бублик

Саша в этом году приехал в Роттердам в статусе 10-й ракетки мира.

Бублик дебютировал в топ-10 в начале января — сразу после победы на турнире ATP 250 в Гонконге.

На Открытом чемпионате Австралии лучший теннисист Казахстана дошел до 1/8 финала.

В Мельбурне, прежде чем проиграть Алексу Де Минору, Бублик одержал уверенные победы над Дженсоном Бруксби, Мартоном Фучовичем и Томасом Этчеверри.

На прошлой неделе Бублик провел два матча в рамках Кубка Дэвича — выиграл у Юго Ниса и уступил Валантену Вашеро.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.09, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.74.

Прогноз: с учетом того, как сильно зависит игра обеих теннисистов от первой подачи, вообще не удивимся, если они проведут сразу несколько сетов, в которых всё решится только на тай-брейке.

1.92 Тотал геймов больше 25,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Хуркач — Бублик позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.92.