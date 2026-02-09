Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против поляка Хуберта Хуркача в первом круге турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 10 февраля, начало — в 12:00 мск.
Хуркач
Хуберт стал одним из главных неудачников прошлой недели.
Вопреки ожиданиям, польский теннисист слабо выступил на турнире ATP 250 в Монпелье.
Хуркач проиграл в стартовом матче американцу Мартину Дамму (6:7, 4:6), который пока не поднимался в рейтинге выше 130-й строчки.
На Открытом чемпионате Австралии Хуркач после победы над бельгийцем Зизу Бергсом проиграл американцу Итану Куинну.
Результаты Хуркача в Монпелье и Мельбурне стали неприятным сюрпризом на фоне его мощного выступления на United Cup.
На командном турнире в Австралии Хуберт обыграл Александра Зверева, Таллона Грикспора, Тейлора Фрица и Стэна Вавринку.
В прошлом году Хуркач дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Роттердаме.
Бублик
Саша в этом году приехал в Роттердам в статусе 10-й ракетки мира.
Бублик дебютировал в топ-10 в начале января — сразу после победы на турнире ATP 250 в Гонконге.
На Открытом чемпионате Австралии лучший теннисист Казахстана дошел до 1/8 финала.
В Мельбурне, прежде чем проиграть Алексу Де Минору, Бублик одержал уверенные победы над Дженсоном Бруксби, Мартоном Фучовичем и Томасом Этчеверри.
На прошлой неделе Бублик провел два матча в рамках Кубка Дэвича — выиграл у Юго Ниса и уступил Валантену Вашеро.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.09, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.74.
Прогноз: с учетом того, как сильно зависит игра обеих теннисистов от первой подачи, вообще не удивимся, если они проведут сразу несколько сетов, в которых всё решится только на тай-брейке.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.92.