Медведев проиграет на старте «пятисотника» в Роттердаме?

прогноз на матч турнира в Роттердаме, ставка за 2.03

Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Юго Эмбера в первом круге турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 9 февраля, начало — в 16:30 мск.

Медведев

Даниил проведет первый матч после Открытого чемпионате Австралии.

В Мельбурне российский теннисист дошел до 1/8 финала, где без шансов проиграл Лернеру Тьену.

По одной из версий, Медведев не смог сыграть против американца в полную силу из-за проблем с бедром.

В конце января эти предположения отчасти подтвердились: Медведев тренировался в Монако с перебинтованным бедром.

Прогнозы на теннис

В связи с этим пока сложно сказать, удалось ли ему как следует подготовиться к «пятисотнику» в Роттердаме.

Эмбер

Юго на минувшей неделе неудачно выступил на домашнем турнире в Монпелье.

Француз начал с убедительной победы над Ботиком ван де Зандшульпом, но сразу после этого проиграл 37-летнему Адриану Маннарино.

Лучшим результатом Эмбера в этом году пока остается выход в финал турнира в Аделаиде.

Здесь Эмбер обыграл Теренса Атмана, Таллона Грикспора, Александра Шевченко и Алехандро Давидовича-Фокину, после чего уступил в решающем матче Томашу Махачу.

Но также стоит обратить, что в Брисбене и на Открытом чемпионате Франции Юго не прошел первый круге.

Интересно, что Эмбер ранее ни разу не проходил первый раунд на турнире в Роттердаме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.53, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.49.

Прогноз: пожалуй, оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Пока нет уверенности, что Медведев приехал в Роттердаме в оптимальной форме. Плюс у него не самая лучшая статистика в противостоянии с Эмбером — лишь одна победа в четырех матчах.

2.03 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Медведев — Эмбер принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.