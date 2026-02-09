Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Юго Эмбера в первом круге турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 9 февраля, начало — в 16:30 мск.
Медведев
Даниил проведет первый матч после Открытого чемпионате Австралии.
В Мельбурне российский теннисист дошел до 1/8 финала, где без шансов проиграл Лернеру Тьену.
По одной из версий, Медведев не смог сыграть против американца в полную силу из-за проблем с бедром.
В конце января эти предположения отчасти подтвердились: Медведев тренировался в Монако с перебинтованным бедром.
В связи с этим пока сложно сказать, удалось ли ему как следует подготовиться к «пятисотнику» в Роттердаме.
Эмбер
Юго на минувшей неделе неудачно выступил на домашнем турнире в Монпелье.
Француз начал с убедительной победы над Ботиком ван де Зандшульпом, но сразу после этого проиграл 37-летнему Адриану Маннарино.
Лучшим результатом Эмбера в этом году пока остается выход в финал турнира в Аделаиде.
Здесь Эмбер обыграл Теренса Атмана, Таллона Грикспора, Александра Шевченко и Алехандро Давидовича-Фокину, после чего уступил в решающем матче Томашу Махачу.
Но также стоит обратить, что в Брисбене и на Открытом чемпионате Франции Юго не прошел первый круге.
Интересно, что Эмбер ранее ни разу не проходил первый раунд на турнире в Роттердаме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.53, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.49.
Прогноз: пожалуй, оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Пока нет уверенности, что Медведев приехал в Роттердаме в оптимальной форме. Плюс у него не самая лучшая статистика в противостоянии с Эмбером — лишь одна победа в четырех матчах.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.