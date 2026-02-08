Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против француза Адриана Маннарино в финале турнира ATP 250 в Монпелье (Франция). Матч пройдет 8 февраля, начало — в 17:0 мск.
Оже-Альяссим
Феликс второй год подряд вышел в финал турнира в Монпелье.
В 2025-м канадец в решающем матче одержал победу над Александром Ковачевичем.
На текущем турнире Оже-Альяссим попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче действующий чемпион турнира одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой — 6:4, 7:6.
В четвертьфинале Оже-Альяссим выиграл у француза Артура Фиса — 6:4, 6:2.
В полуфинале его соперником был француз Титуан Дроге — 6:4, 6:7, 6:1.
Перед турниром в Монпелье Оже-Альяссим провел лишь три неполных матча. На Australian Open он не смог завершить игру первого раунда против португальца Нуну Боржеша, снявшись перед четвертым сетом из-за судорог.
Маннарино
Адриан тем временем вышел в финал турнира ATP впервые с 2023 года.
В первом круге француз одержал победу над испанцем Педро Мартинесом — 7:6, 6:1.
Во втором раунде Маннарино выиграл у Юго Эмбера — 6:7, 6:3, 7:6. В этом матче он ушел с трех матчболов.
В четвертьфинале 37-летний теннисист одержал волевую победу над Артуром Жеа — 5:7, 6:4, 6:4.
В полуфинале Маннарино совершил камбэк в матче против американца Мартина Дамма — 1:6, 6:3, 6:4.
Интересно, что перед этим турниром у Маннарино была серия из четырех поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.21, победу Маннарино букмекеры предлагают за 3.78.
Прогноз: несмотря на все подвиги француза, почти не сомневаемся, что он не помешает Оже-Альяссиму защитить титул. Вполне вероятно, что канадец обыграет Маннарино с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Оже-Альяссима с форой по геймам (-4,5) за 2.03.