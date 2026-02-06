прогноз на финал турнира в Клуж-Напоке, ставка за 1.92

Британка Эмма Радукану сыграет против румынки Сораны Кырсти в финале турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния). Матч пройдет 7 февраля, начало — в 17:30 мск.

Радукану

Эмма второй раз в карьере вышла в финал турнира WTA.

В 2021 году британская теннисистка стала чемпионкой Открытого чемпионата США.

На текущем турнире Радукану до сих пор проиграла лишь один сет.

В полуфинале у нее был непростой матч против украинки Александры Олейниковой — 7:5, 3:6, 6:3.

В остальных раундах Радукану обыграла Грэт Миннен, Кайю Юван и Майю Хвалинскую.

Радукану выиграла шесть из девяти матчей в этом году. На Открытом чемпионате Австралии 23-летняя британка проиграла во втором раунде Анастасии Потаповой.

Кырстя

Сорана восьмой раз в карьере сыграет в финале турнира WTA.

В отличие от Радукану, румынка пока не отдала ни сета на этой неделе.

В первом круге 35-летняя теннисистка обыграла представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову — 6:4, 6:4.

Во втором раунде Кырстя разгромила словенку Тамару Зиданшек — 6:1, 6:0.

В четвертьфинале ее соперницей была прошлогодняя чемпионка турнира в Клуж-Напоке Анастасия Потапова — 7:5, 6:4.

В полуфинале Кырстя разгромила украинку Дарью Снигур — 6:0, 6:3.

Коэффициенты букмекеров: на Радукану в этом матче можно поставить за 2.02, победу Кырсти букмекеры предлагают за 1.79.

Прогноз: обе теннисистки здорово играли в предыдущих матчах на этой неделе, поэтому сейчас логично предположить, что их встреча не разочарует зрителей. Скорее всего, британка и румынка проведут больше 20 геймов.

