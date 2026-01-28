Белоруска Арина Соболенко сыграет против украинки Элины Свитолиной в полуфинале Australian Open. Матч пройдет 29 января в Мельбурне, начало — в 11:30 мск.

Соболенко

Арина вышла в полуфинал на шестом турнире «Большого шлема» подряд.

Конкретно в Мельбурне белорусская теннисистка последний раз проигрывала раньше полуфинала в 2022 году.

Соболенко выиграла 25 из 26 последних матчей на Australian Open. В 2023-м и 2024 году она стала чемпионкой мэйджора в Мельбурне, а в 2025-м дошла до финала. На текущем турнире белорусская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

В первом матче Арина выиграла у француженки Тьянцоа Сары Ракотоманга Раджаоны (6:4, 6:1), а во втором разгромила китаянку Чжосюань Бай (6:3, 6:1).

В третьем раунде у первой ракетки мира был тяжелейший матч против Анастасии Потаповой — 7:6, 7:6.

Во втором сете Соболенко вела 4:0, но в итоге у соперницы было четыре сетбола на тай-брейке.

В 1/8 финала она одержала победу над представительницей Канады Викторией Мбоко — 6:1, 7:6.

В четвертьфинале Соболенко разгромила 18-летнюю американку Иву Йович — 6:3, 6:0.

Текущая победная серия Соболенко теперь составляет десять матчей. В начале января она выиграла «пятисотник» в Брисбене. На этом отрезке белоруска не отдала ни одного сета.

Свитолина

Элина тем временем впервые в карьере сыграет в полуфинале австралийского мэйджора.

Интересно, что она добралась до этой стадии с 13-й попытки.

Элина Свитолина globallookpress.com

Как и Соболенко, украинка до сих пор не проиграла ни сета на текущем турнире.

В первом раунде Свитолина обыграла испанку Кристину Букшу (6:4, 6:1), а во втором — польку Линду Климовичову (7:5, 6:1).

В третьем круге у нее был тяжелейший матч против Дианы Шнайдер — 7:6, 6:3.

В 1/8 финала Свитолина одержала уверенную победу над Миррой Андреевой — 6:2, 6:4.

В четвертьфинале Элина, вопреки всем прогнозам, разгромила американку Кори Гауфф — 6:1, 6:2.

Победная серия Свитолиной составляет уже десять матчей. В начале января она стала чемпионкой турнира в новозеландском Окленде. Также стоит добавить, что на этом отрезке 31-летняя теннисистка отдала лишь один сет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.26, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 4.05.

Прогноз: Арина выиграла пять из шести матчей против Элины. Исключением стала их встреча на грунте в Страсбурге в 2020 году — украинка тогда обыграла белоруску в напряженном трехсетовом матче.

С тех пор Свитолина ни разу не проигрывала Соболенко с явно разгромным счетом. В прошлом году Арина победила Элину в Мадриде со счетом 6:3, 7:5.

Вполне вероятно, что Свитолина снова навяжет борьбу первой ракетке мира, но на большее ей вряд ли стоит рассчитывать.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко + тотал геймов больше 19,5 за 2.98.