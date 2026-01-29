В четверг, 29 января, в первом полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграют Арина Соболенко и Элина Свитолина. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

13:00 40:15. Двойной матчбол у Соболенко!

12:59 30:15. Великолепный прием Свитолиной.

12:58 30:0. Еще одна классная подача прошла у Арины!

12:57 15:0. В аут принимает Свитолина.

12:56 5:3! Элина Свитолина! Немного сокращает отставание украинка во втором сете!

12:55 40:15. По одному розыгрышу взяли соперницы.

12:54 30:0. Еще одна великолепная подача Свитолиной!

12:54 15:0. Неудачный прием Арины в сетку.

12:53 5:2! Арина Соболенко! Тяжелейший гейм берет белорусская теннисистка.

12:52 40:40. Сравнивает счет в гейме Соболенко благодаря мощной подаче.

12:51 30:40. Брейк-поинт у украинки!

12:50 30:30. Невероятный удар в угол после приема от Арины и счет равный в этом гейме.

12:50 15:30. Подача выручила белоруску.

12:49 0:30. А вот и подвисла подача у Соболенко.

12:48 4:2! Арина Соболенко! Великолепный прием от белорусской теннисистки и она отрывается во втором сете.

12:48 40:AD. Двойная ошибка у Свитолиной и это брейк-поинт!

12:47 40:40. Сорвала удар украинка и отправила мяч в аут.

12:46 40:30. Не попал в корт по длине Соболенко.

12:46 30:30. Отличный прием под заднюю линию от Арины.

12:45 30:15. Классный розыгрыш в два удара от Свитолиной.

12:44 15:15. По одному розыгрышу взяли теннисистки на подаче Элины.

12:42 3:2! Арина Соболенко! Третий гейм подряд берет белоруска и она уже впереди во втором сете.

12:41 40:0. Не справилась со скоростью подачи Элина и пробила в аут.

12:41 30:0. Две классные подачи от Арины и она впереди в пятом гейме.

12:40 2:2! Арина Соболенко! Сравнивает счет во втором сете белорусская спортсменка.

12:39 15:40. Отличный прием белоруски и она заработала два брейк-поинта.

12:39 15:30. В сетку пробила украинская теннисистка.

12:38 15:15. Проникающий перевод от Свитолиной до которого соперница не достала.

12:37 0:15. Большой аут у Элины и она проигрывает первый розыгрыш на подаче.

12:36 1:2! Арина Соболенко! Белоруска отвечает также сухим геймом на своей подаче.

12:35 30:0. Выход после подачи вперед получился у Арины.

12:35 15:0. Мощная подача прошла у Соболенко.

12:34 0:2! Элина Свитолина! Под ноль берет гейм на своей подаче украинка.

12:33 30:0. В длинном розыгрыше Арина ударила в сетку.

12:32 15:0. Отличный удар в противоход от Свитолиной.

12:31 0:1! Элина Свитолина! Сходу делает брейк украинская теннисистка и ведет во втором сете.

12:30 30:40. Брейк-поинт у Элины!

12:29 30:30. Поймала мяч на ракетку украинка и с приема пробила на вылет.

12:29 30:15. Неудачный прием от Свитолиной.

12:29 15:15. Двойная ошибка у Арины.

12:28 15:0. Стартовал второй сет с подачи Соболенко! Она взяла первый розыгрыш.

12:26 6:2! Арина Соболенко! И все же в восьмом гейме белорусская теннисистка закрывает первый сет!

12:25 30:40. Сетка помогла украинке! От нее мяч упал на половину корта соперницы.

12:24 15:40. Вовремя подача пришла на помощь Элине.

12:23 0:40. Тройной сетбол у Соболенко!

12:23 0:15. Элина мощно пробила после подачи. но не попала в корт.

12:21 5:2! Арина Соболенко! И все же берет тяжелый гейм белоруска!

12:20 AD:40. Отличный розыгрыш из двух ударов от Соболенко.

12:19 40:40. Неудачный выход Арины к сетке.

12:19 40:30. По одному розыгрышу взяли соперницы.

12:18 30:15. Хороший прием организовала Свитолина.

12:18 30:0. Неплохая вторая подача Арины и последующий форхенд в угол.

12:17 15:0. Отличный розыгрыш из трех ударов от белоруски.

12:17 4:2! Элина Свитолина! Немного сокращает отставание украинка.

12:17 AD:40. В корпус сыграла Элина и вынудила Соболенко отыграть в сетку.

12:16 40:40. Невероятный прием на вылет исполнила Соболенко!

12:15 AD:40. Ошибка по длине от белорусской теннисистки.

12:15 40:40. В сетку с приема пробила Арина.

12:14 30:40. С бэкхенда под линию пробила Соболенко.

12:12 30:30. По одному шикарному розыгрышу взяли теннисистки.

12:11 15:15. Мощная подача прошла у Свитолиной.

12:10 0:15. Классный укороченный удар от Арины.

12:09 4:1! Арина Соболенко! Аут от Свитолиной и очередное очко в копилке белорусской теннисистки.

12:08 40:30. Вовремя пришла мощная подача к белоруске.

12:08 30:30. Красивая комбинация в два удара от Арины.

12:07 15:30. Крутой прием от Свитолиной.

12:07 15:15. По одному розыгрышу выиграли соперницы.

12:05 3:1! Арина Соболенко! Первый брейк в матче от белорусской теннисистки.

12:04 AD:40. А вот и брейк-поинт у Соболенко.

12:04 40:40. Третий раз ровно в этом гейме.

12:03 40:AD. В сетку зарядила белоруска.

12:02 40:40. На вылет с приема пробила Соболенко.

12:01 40:AD. Вновь подача пришла на выручку Элине.

12:01 40:40. Отличный прием прошел у Арины.

12:00 30:40. Неплохая подача получилась у украинской теннисистки.

11:59 30:30. По одному розыгрышу взяли соперницы.

11:59 15:15. Боковой аут у Свитолиной.

11:58 15:0. Спорный момент в первом розыгрыше на подаче Элины, но очко отдали украинке.

11:55 2:1! Арина Соболенко! Вновь вырывается вперед белорусская спортсменка.

11:54 40:15. В корпус приняла Свитолина и взяла розыгрыш.

11:53 40:0. Прошла мощная подача у Арины.

11:53 30:0. Два отличных коротких розыгрыша от белорусской теннисистки.

11:52 1:1! Элина Свитолина! Украинка сравнивает счет в первом сете.

11:51 30:30. В аут с приема пробила Соболенко.

11:50 30:30. По одному розыгрышу взяли соперницы.

11:50 15:15. Агрессивная подача Свитолиной принесла пользу.

11:49 0:15. Шикарный прием от Соболенко!

11:48 1:0! Арина Соболенко! Белоруска все же взяла первый гейм в этом матче!

11:47 AD:40. Уходящая подача, с которой Элина не справилась.

11:47 40:40. Отличный косой короткий кросс от Арины.

11:46 30:40. Мощная подача прошла у Соболенко.

11:46 15:40. Две ошибки Арины и у Свитолиной брейк-поинты.

11:45 15:15. Подача выручила белорусскую теннисистку.

11:45 0:15. Отличный прием от Свитолиной и она берет первый розыгрыш в матче.

11:45 Матч Соболенко — Свитолина начался! Счет 0:0! На подаче Арина!

11:44 Все готово к началу поединка!

11:39 Соперницы приступили к разминке, которая продлится около пяти минут.

11:37 Главные действующие лица появляются на корте «Род Лэйвер Арены»!

11:35 Теннисистки уже готовы появится на арене, они ждут пока их начнут представлять, чтобы выйти на корт.

11:30 Сегодня в Мельбурне облачно и холоднее обычного, во время матча температура будет около +21℃.

11:20 Теннисистки уже разминаются в подтрибунном помещении. Ориентировочное время начала матча — 11:45 по МСК.

11:10 Сегодняшний матч пройдет в Мельбурне на «Род Лэйвер Арене» — главном теннисном корте Australian Open. Покрытие корта — хард.

11:00 Приветствуем всех любителей тенниса! Мы начинаем онлайн-трансляцию первого женского полуфинала Открытого чемпионата Австралии, в котором встретятся Арина Соболенко и Элина Свитолина. Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Арина Соболенко

Соболенко любит играть на Открытом чемпионате Австралии и здесь у нее отличные результаты. Она выиграла в Мельбурне два титула, а в прошлом году остановилась в шаге от третьего подряд трофея, уступив в финальном матче американской теннисистке Мэдисон Киз.

В нынешнем розыгрыше турнира Соболенка пока не испытывала серьезных проблем с соперницами — она не отдала им ни одного сета, а ведь позади уже пять матчей. В четвертьфинале белоруска уверенно разобралась Ивой Йович 2:0 (6:3, 6:0). Напомним, что неделей ранее перед Australian Open Арина выиграла турнир в Брисбене.

Элина Свитолина

Лучшим достижением Свитолиной до этого сезона на Открытом чемпионате Австралии был четвертьфинал — она трижды доходила до этой стадии в том числе и в прошлом году. Сейчас украинка побила свой личный рекорд и готова шагнуть еще дальше. Неделей ранее Элина выиграла турнир в Окленде и сейчас идет на серии из 10-ти побед.

В нынешнем розыгрыше Australian Open Свитолина шагает по сетке очень уверенно и пока сетов он не проигрывала. В четвертьфинальном матче Элина встречалась с 3-й ракеткой мира Кори Гауфф и не оставила ей ни малейшего шанса, отдав всего три гейма — счет 2:0 (6:1, 6:2). Встреча длилась чуть меньше часа.

Личные встречи

Между собой Арина Соболенко и Элина Свитолина играли шесть раз. Явное преимущество в этом противостоянии на стороне белорусской теннисистки, которая ведет по победам 5:1. Последняя очная дуэль состоялась в в прошлом году на грунтовых кортах Мадрида, там Соболенко уверенно выиграла в двух сетах.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08