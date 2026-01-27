прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.95

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против польки Иги Свентек в четвертьфинале Australian Open. Матч пройдет 28 января в Мельбурне, начало — в 03:30 мск.

Рыбакина

Елена второй раз в карьере вышла в четвертьфинал австралийского мэйджора.

Ее лучшим результатом в Мельбурне пока остается выход в финал в 2023 году.

Рыбакина до сих пор не проиграла ни сета на текущем турнире.

В первом круге представительница Казахстана обыграла словенку Кайю Юван — 6:4, 6:3.

Во втором раунде Рыбакина одержала победу над представительницей Франции Варварой Грачевой — 7:5, 6:2.

После этого она спокойно остановила Терезу Валентову — 6:2, 6:3.

В 1/8 финала чемпионка Уимблдона-2022 разгромила бельгийку Элизу Мертенс — 6:1, 6:3.

Рыбакина выиграла 16 из 17-ти последних матчей. Исключением на этом отрезке стала встреча с Каролиной Муховой в четвертьфинале турнира турнира в Брисбене. Елена проиграла чешке со счетом 2:6, 6:2, 4:6.

Свентек

Ига тем временем 14-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира «Большого шлема».

При этом в девяти из 13-ти предыдущих случаев полька прошла в 1/2 финала.

В Мельбурне ее лучшим результатом пока остается выход в полуфинал — до этой стадии Свентек добралась в 2022-м и 2025 году.

Свентек начала турнир с победы над китаянкой Юэ Юань — 7:6, 6:3.

Во втором раунде Ига сыграла гораздо лучше, спокойно победив Мари Боузкову. Чешской теннисистке она отдала лишь пять геймов — 6:2, 6:3.

В третьем круге у нее был нервный матч против россиянки Анны Калинской — 6:1, 1:6, 6:1.

В 1/8 финала Свентек разгромила австралийку Мэддисон Инглис — 6:0, 6:3.

Свентек выиграла семь из девяти матчей в этом году.

В начале января Ига проиграла два из пяти матчей на United Cup. Полька обыграла Еву Лис, Сюзан Ламенс и Майю Джойнт, после чего уступила Коко Гауфф и Белинде Бенчич.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.80, победу Свентек букмекеры предлагают за 2.07.

Прогноз: Ига ведет 6-5 в противостоянии с Еленой. При этом в прошлом году полька выиграла четыре из пяти матчей против теннисистки из Казахстана.

Но также важно добавить, что в 2025-м Рыбакина большую часть сезона была не в лучшей форме, тогда как сейчас она снова в порядке. Кроме того, на Итоговом турнире она обыграла Свентек — 3:6, 6:1, 6:0.

В общем, ни разу не удивимся, если Рыбакина остановит Свентек, которая в последнее время чересчур нервно играет в матчах против серьезных соперниц.

