Американка Аманда Анисимова сыграет против китаянки Синьюй Ван в 1/8 финала Australian Open. Матч пройдет 26 января в Мельбурне, начало — в 05:30 мск.
Ван
Ван третий раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».
При этом она еще ни разу не проходила на мэйджорах дальше 1/8 финала.
В первом круге текущего турнира Ван одержала победу над украинкой Ангелиной Калининой — 6:3, 6:3.
Во втором раунде китаянка совершила камбэк в матче против Алены Остапенко — 4:6, 6:4, 6:4.
Прогнозы и ставки на Australian Open
Но главным сюрпризом стала ее победа над чешкой Линдой Носковой — 7:5, 6:4.
В этом году Ван выиграла восемь матчей из десяти. В начале января она дошла до финала на турнире в новозеландском Окленде.
Анисимова
Аманда повторила свой лучший результат на австралийском мэйджоре.
В отличие от китаянки, американка пока не проиграла ни одного сета.
В первом раунде Анисимова одержала победу над швейцаркой Симоной Вальтер — 6:3, 6:2.
Во втором раунде четвертая ракетка мира обыграла чешку Катерину Синякову — 6:1, 6:4.
С таким же счетом завершился и матч против Пейтон Стернс.
Аманда выиграла 15 из последних 17 матчей на турнирах «Большого шлема». В прошлом году она дошла до финала на Уимблдоне и US Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ван в этом матче можно поставить за 5.10, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.16.
Прогноз: несмотря на очевидный прогресс в игре китаянки, мы все же склоняемся к тому, что она не станет серьезным препятствием для одной из главных фавориток турнира.
Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой + тотал геймов меньше 19,5 за 1.99.