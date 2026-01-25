прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.99

Американка Аманда Анисимова сыграет против китаянки Синьюй Ван в 1/8 финала Australian Open. Матч пройдет 26 января в Мельбурне, начало — в 05:30 мск.

Ван

Ван третий раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

При этом она еще ни разу не проходила на мэйджорах дальше 1/8 финала.

В первом круге текущего турнира Ван одержала победу над украинкой Ангелиной Калининой — 6:3, 6:3.

Во втором раунде китаянка совершила камбэк в матче против Алены Остапенко — 4:6, 6:4, 6:4.

Прогнозы и ставки на Australian Open

Но главным сюрпризом стала ее победа над чешкой Линдой Носковой — 7:5, 6:4.

В этом году Ван выиграла восемь матчей из десяти. В начале января она дошла до финала на турнире в новозеландском Окленде.

Анисимова

Аманда повторила свой лучший результат на австралийском мэйджоре.

В отличие от китаянки, американка пока не проиграла ни одного сета.

В первом раунде Анисимова одержала победу над швейцаркой Симоной Вальтер — 6:3, 6:2.

Во втором раунде четвертая ракетка мира обыграла чешку Катерину Синякову — 6:1, 6:4.

С таким же счетом завершился и матч против Пейтон Стернс.

Аманда выиграла 15 из последних 17 матчей на турнирах «Большого шлема». В прошлом году она дошла до финала на Уимблдоне и US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ван в этом матче можно поставить за 5.10, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: несмотря на очевидный прогресс в игре китаянки, мы все же склоняемся к тому, что она не станет серьезным препятствием для одной из главных фавориток турнира.

1.99 Победа Анисимовой + тотал геймов меньше 19,5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Ван — Анисимова принесёт прибыль 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой + тотал геймов меньше 19,5 за 1.99.