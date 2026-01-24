прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.88

Немец Александр Зверев сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в 1/8 финала Australian Open. Матч пройдет 25 января, начало — в 09:00 мск.

Зверев

Саше еще ни разу не удалось выиграть в рамках трех сетов, но при этом все равно можно сказать, что он уверенно добрался до четвертого раунда.

В стартовом матче немецкий теннисист одержал волевую победу над Габриэлем Диалло — 6:7, 6:1, 6:4, 6:2.

Во втором круге Зверев обыграл француза Александра Мюллера — 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.

Прогнозы и ставки на Australian Open

Третьим соперником финалиста Australian Open-2025 стал британец Кэмерон Норри — 7:5, 4:6, 6:3, 6:1.

Зверев после 2019 года лишь дважды проигрывал в Мельбурне раньше 1/4 финала.

Серундоло

Франсиско тем временем впервые в карьере вышел в 1/8 финала австралийского мэйджора.

Аргентинец в предыдущем раунде остановил Андрея Рублева.

При этом для победы над российским теннисистом ему хватило трех сетов — 6:3, 7:6, 6:3.

Этот результат не стал сюрпризом, Серундоло третий раз подряд обыграл Рублева.

В первом круге Серундоло одержал уверенную победу над китайцем Чжичжэнем Чжаном — 6:3, 7:6, 6:3.

Во втором раунде латиноамериканец выиграл у боснийца Дамира Джумхура — 6:3, 6:2, 6:1.

Ранее Серундоло ни разу не проходил дальше четвертого круга на уровне «Больших шлемов».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.34, победу Серундоло букмекеры предлагают за 3.24.

Прогноз: Саша выиграл только два из пяти предыдущих матча против Франсиско. В прошлом году они провели четыре встречи: Зверев уступил Серундоло на грунте в Буэнос-Айресе и Мадриде, а потом обыграл аргентинца на харде в рамках Кубка Дэвиса. На «Мастерсе» в Торонто Серундоло не смог завершить матч из-за травмы.

В общем, Зверева, похоже, ждет сложнейшая игра. Скорее всего, соперникам понадобится как минимум один дополнительный сет.

1.88 Тотал геймов больше 38,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Зверев — Серундоло принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.88.