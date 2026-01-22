Испанец Карлос Алькарас сыграет против француза Корантена Муте в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 23 января, начало — в 05:30 мск.

Алькарас

Карлос, как и ожидалось, спокойно провел первые раунды.

В стартовом матче испанский теннисист одержал победу над Адамом Уолтоном — 6:3, 7:6, 6:2.

Во втором круге Алькарас обыграл немца Янника Ханфмана — 7:6, 6:3, 6:2.

Интересно, что Алькарас выиграл все 22 матча у соперников не из топ-100 на «Больших шлемах»

«Честно, во время матча я не чувствовал, что играю хорошо. Но после разговора с командой понял, что сыграл лучше, чем думал. Это здорово.

Прогнозы и ставки на Australian Open

Я все еще привыкаю к мячу, корту и условиям. Сегодня против меня был очень сильный соперник, но я рад, что прибавляю с каждым матчем. Надеюсь, в следующем круге уровень будет еще выше», — сказал Карлос после победы над Ханфманом.

Муте

Корантен второй год подряд вышел в третий раунд австралийского мэйджора.

В прошлом сезоне француз проиграл на этой стадии американцу Лернеру Тьену.

Текущий турнир Муте начал с победы над австралийцем Тристаном Скулкейтом — 6:4, 7:6, 6:3.

Во втором круге его соперником был 174-я ракетка мира Майкл Чжэн. Американец не смог доиграть матч, снявшись при счете 3:6, 6:1, 6:3, 2:0 в пользу Муте.

Интересно, что Муте не провел ни одного официального матча перед Australian Open. Как и в прошлом году, он начал сезон в Мельбурне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Алькарас спокойно пройдет в следующий раунд. В этом матче можно поставить на исход только с учетом форы.

Прогноз: хотя Карлос ранее ни разу не играл против француза, все равно согласимся, что в предстоящем матче у него, скорее всего, не будет серьезных проблем. Возможно, в одной из партий Муте и навяжет борьбу, но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать.

1.97 Победа Алькараса + тотал геймов меньше 27,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Алькарас — Муте принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов меньше 27,5 за 1.97.