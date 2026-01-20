У Зверева снова будут проблемы в матче с Мюллером?

прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.96

Немец Александр Зверев сыграет против француза Александра Мюллера во втором круге Australian Open. Матч пройдет 21 января в Мельбурне, начало — в 10:30 мск.

Зверев

Саша в первом раунде одержал волевую победу над Габриэлем Диалло.

Как и ожидалось, немецкий теннисист столкнулся с серьезным сопротивлением именно в начале матча — 6:7, 6:1, 6:4, 6:2.

Интересно, что Зверев — первый игрок, вышедший во второй круг на последних десяти Australian Open.

В этом году Зверев провел пока лишь три матча. На United Cup он одержал победу над Таллоном Грикспором и проиграл Хуберту Хуркачу.

«Конечно, мне хотелось сыграть больше матчей на United Cup, но мы уступили Польше, которая в итоге и выиграла турнир. Так сложилось.

Зато тренировочный процесс был очень качественным, мы много времени провели в Мельбурне. Да, матчей могло быть больше, но как есть, так есть», — сказал Саша после победы над Диалло.

Мюллер

Александр второй раз в карьере прошел раунд на австралийском мэйджоре.

Француз преподнес сенсацию, одержав победу над Алексеем Попыриным.

Мюллер переиграл австралийского теннисиста в тяжелейшем пятисетовом матче — 2:6, 6:3, 3:6, 7:6, 7:6.

В решающем сете Мюллер отыграл у Попырина подачу на матч.

В начале января Мюллер не смог защитить титул в Гонконге, проиграв во втором круге Маркосу Гирону.

Вскоре после этого он уступил Гирону на старте турнира в новозеландском Окленде — 2:6, 2:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Зверев спокойно пройдет в следующий раунд. На победу Мюллеру в этом матче можно поставить за 8.80.

Прогноз: Саша выиграл выиграл два из трех матчей против француза. В прошлом году он остановил Мюллера на грунте в Мюнхене, а потом уступил ему в Гамбурге. Еще в одном матче Зверев обыграл этого соперника во втором круге US Open-2024 — 6:4, 7:6, 6:1. Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-7,5) за 1.96.