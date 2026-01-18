прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.92

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в первом круге Australian Open. Матч пройдет 19 января в Мельбурне, начало — в 08:30 мск.

Крейчикова

Барбора все-таки успела восстановиться к австралийскому мэйджору.

В конце прошлого года чешскую теннисистку беспокоила травма колена. К счастью, на этот раз всё оказалось не так серьезно, как предполагалось изначально.

Более того, в новом сезоне Крейчикова провела уже четыре матча.

На командном турнире United Cup чемпионка двух турниров «Большого шлема» обыграла норвежку Малене Хельге и австралийку Майю Джойнт, а также уступила бельгийку Элизу Мертенс.

Прогнозы и ставки на Australian Open

При этом на неделе перед Australian Open Крейчикова проиграла американке Пейтон Стернс в первом круге турнира в Хобарте. Американка вырвала победу на решающем тай-брейке.

Шнайдер

Диана тем временем тоже успела сыграть на двух турнирах перед мэйджором в Мельбурне.

В Брисбене российская теннисистка после разгромной победы над Анастасией Потаповой уступила чемпионке Australian Open-2025 Мэдисон в матче с тремя тай-брейками.

На «пятисотнике» в Аделаиде Шнайдер дошла до полуфинала.

Прежде чем проиграть Мирре Андреевой (3:6, 2:6), Шнайдер остановила Лейлу Фернандес, Катерину Синякову и Эмму Наварро.

В целом после этих матчей осталось ощущение, что Диана подготовилась к сезону гораздо лучше, чем в прошлом году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Крейчикову в это матче можно поставить за 2.55, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.51.

Прогноз: что сказать, не повезло Диане, уже в первом раунде ее ждет встреча с теннисисткой, которая способна обыграть любую соперницу, когда ее ничего не беспокоит. Оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

1.92 Тотал геймлв больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Крейчикова — Шнайдер принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймлв больше 21,5 за 1.92.