Соболенко повесит две «баранки» в первом круге Australian Open?

прогноз на матч Australian Open, ставка за 4.55

Белоруска Арина Соболенко сыграет против француженки Тьянцоа Сары Ракотоманга Раджаоны в первом круге Australian Open. Матч пройдет 18 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск.

Соболенко

Как и в прошлом году, Арина приехала в Мельбурн после победы в Брисбене.

На австралийском «пятисотнике» белорусская теннисистка не отдала ни сета, обыграв Кристину Букшу, Сорану Кырстю, Мэдисон Киз, Каролину Мухову и Марту Костюк.

Кроме того, в конце декабря Соболенко провела нашумевший выставочный матч против Ника Кирьоса. Несмотря на поражение от австралийца со счетом 3:6, 3:6, уже тогда можно было заметить, что она отлично готова к новому сезону.

После 2022 года Соболенко ни разу не проигрывала на Australian Open раньше финала.

В 2023-м и 2024-м Арина стала чемпионкой мельбурнского мэйджора, а в 2025-м сенсационно уступила в решающем матче Киз.

Ракотоманга Раджаона

Сара тем временем впервые в карьере сыграет на Australian Open.

Французская теннисистка занимает 118-е место в текущей версии рейтинга.

В этом году Ракотоманга Раджаона провела пока лишь один матч.

На прошлой неделе она не смогла пройти квалификацию в Хобарте, проиграв австрийке Юлии Грабер.

В прошлом году Сара приблизилась к дебюту в топ-100 благодаря сенсационной победе на турнире WTA 250 в Сан-Паулу. До этого она играла в основном на турнирах ITF.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, предстоящий матч станет легкой разминкой для Соболенко — на исход здесь можно поставить только с учетом форы.

Прогноз: да, сложно даже представить, что Арины могут возникнуть проблемы в таком матче. Скорее всего, белоруска отдаст француженке лишь несколько геймов.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-10,0) за 4.55.