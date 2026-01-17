Белоруска Арина Соболенко сыграет против француженки Тьянцоа Сары Ракотоманга Раджаоны в первом круге Australian Open. Матч пройдет 18 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск.
Соболенко
Как и в прошлом году, Арина приехала в Мельбурн после победы в Брисбене.
На австралийском «пятисотнике» белорусская теннисистка не отдала ни сета, обыграв Кристину Букшу, Сорану Кырстю, Мэдисон Киз, Каролину Мухову и Марту Костюк.
Кроме того, в конце декабря Соболенко провела нашумевший выставочный матч против Ника Кирьоса. Несмотря на поражение от австралийца со счетом 3:6, 3:6, уже тогда можно было заметить, что она отлично готова к новому сезону.
Прогнозы и ставки на Australian Open
После 2022 года Соболенко ни разу не проигрывала на Australian Open раньше финала.
В 2023-м и 2024-м Арина стала чемпионкой мельбурнского мэйджора, а в 2025-м сенсационно уступила в решающем матче Киз.
Ракотоманга Раджаона
Сара тем временем впервые в карьере сыграет на Australian Open.
Французская теннисистка занимает 118-е место в текущей версии рейтинга.
В этом году Ракотоманга Раджаона провела пока лишь один матч.
На прошлой неделе она не смогла пройти квалификацию в Хобарте, проиграв австрийке Юлии Грабер.
В прошлом году Сара приблизилась к дебюту в топ-100 благодаря сенсационной победе на турнире WTA 250 в Сан-Паулу. До этого она играла в основном на турнирах ITF.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, предстоящий матч станет легкой разминкой для Соболенко — на исход здесь можно поставить только с учетом форы.
Прогноз: да, сложно даже представить, что Арины могут возникнуть проблемы в таком матче. Скорее всего, белоруска отдаст француженке лишь несколько геймов.
Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-10,0) за 4.55.