Сможет ли Меншик обыграть Баэса и забрать титул в Окленде?

прогноз на финал турнира в Окленде, ставка за 2.08

Чех Якуб Меншик сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в финале турнира ATP 250 в Окленде (Новая Зеландия). Матч пройдет 17 января, начало — в 04:00 мск.

Баэс

Себастьян стал одним из главных героев первых недель нового сезона.

Аргентинский теннисист 12-й раз в карьере вышел в финал на уровне основного тура. Ранее он выиграл шесть титул на грунте и один на харде.

Баэс начал турнир с волевой победы над американцем Эмилио Навой — 4:6, 7:5, 6:3.

Во втором раунде латиноамериканец выиграл у американца Дженсона Бруксби — 7:5, 6:0.

Главным сюрпризом стала победа Баэса над седьмой ракеткой мира Беном Шелтоном в 1/4 финала — 7:5, 6:3.

В полуфинале он спокойно обыграл американца Маркоса Гирона — 6:1, 6:4.

Прогнозы на теннис

Интересно, что Баэс еще ни разу не проигрывал в этом году, а его победная серия составляет уже семь матчей.

В начале января Себастьян выиграл три одиночных матча на командном турнире United Cup. Там он одержал победы над Хауме Муньяром, Тейлором Фрицем и Стэном Вавринкой.

Меншик

Якуб попал в число сеяных, поэтому для выхода в финал ему надо было выиграть только три матча.

В первом чешский теннисист одержал победу над сербом Хамадом Меджедовичем — 6:3, 1:6, 6:3.

В четвертьфинале Меншик спокойно тормознул двухметрового француза Джованни Мпетши-Перрикара — 6:4, 6:2.

В полуфинале 20-летний чех обыграл венгра Фабиана Марожана — 7:6, 4:6, 6:1.

Якуб тоже провел первые матчи в этом году на командном турнире United Cup. Там одержал победу над Каспером Руудом и проиграл Алексу Де Минору и Зизу Бергсу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 2.85, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: несмотря на все подвиги Баэса на этой неделе, все равно считаем, что он проиграет талантливому чеху, который в прошлом году победил Новака Джоковича в финале «тысячника» в Майами.

2.08 Победа Меншика в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Баэс — Меншик принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Рекомендуемая ставка: победа Меншика в двух сетах за 2.08.