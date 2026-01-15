прогноз на матч турнира в Аделаиде, ставка за 2.19

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся в полуфинале турнира ATP 250 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 16 января, начало — в 07:30 мск.

Андреева

Мирра в предыдущих раундах подтвердила статус главной фаворитки турнира.

Российская теннисистка начала турнир с двух разгромных побед.

В первом матче австралийского «пятисотника» Андреева разгромила чешку Мари Боузкову — 6:3, 6:1.

В четвертьфинале 18-летняя теннисистка не оставила шансов австралийке Майе Джойнт — 6:2, 6:0.

На недавнем турнире в Брисбене Андреева дошла до четвертьфинала.

Там она обыграла чешку Линду Носкову (5:7, 6:4, 7:5) и отдала сет австралийке Оливии Гадецки (4:6, 6:1, 6:2), после чего уступила украинке Марте Костюк (6:7, 3:6).

Андреева дошла до полуфинал впервые с марта прошлого года, когда она выиграла «тысячник» в Индиан-Уэллс.

Шнайдер

Диана тем временем стартовала с первого круга, поэтому ей для выхода в полуфинал надо было выиграть три матча.

В первом раунде россиянка остановила представительницу Канады Лейлу Фернандес — 7:5, 6:3.

Во втором круге ее соперницей была Катерина Синяковой. На этот раз Шнайдер понадобился дополнительный сет — 6:1, 2:6, 7:5.

Как ни странно, самым простым получился матч 1/4 финала против 15-й ракетки мира Эммы Наварро — 6:3, 6:3.

«Если честно, не думала, что все так сложится хорошо, как сегодня, — в двух сетах. Я очень довольна своим выступлением, горжусь собой, и очень рада, что смогла пройти дальше», — сказала 21-летняя теннисистка после победы над американкой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.45, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.74.

Прогноз: два года назад Мирра без особого труда обыграла Диану на старте турнира в Брисбене — 6:2, 6:3. Несмотря на то, что соперница с тех пор добилась внушительного прогресса, все равно считаем, что Андреева выиграет и продолжит борьбу за титул.

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой в двух сетах за 2.19.