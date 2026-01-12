У Калинской снова будут проблемы в матче против Мбоко?

прогноз на матч турнира в Аделаиде, ставка за 2.11

Россиянка Анна Калинская сыграет против представительницы Канады Виктории Мбоко во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 13 января, начало — в 06:30 мск.

Мбоко

Виктория в первом раунде одержала победу над Беатрис Хаддад Майя.

Канадская теннисистка отдала бразильянке первый сет, но в итоге совершила эффектный камбэк — 5:7, 6:3, 6:2.

Свои первые матчи в новом сезоне Мбоко провела на командном турнире United Cup. Здесь она одержала волевую победу над китаянкой Линь Чжу и проиграла бельгийке Элизе Мертенс.

Мбоко стала одним из главных открытий предыдущего сезона.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Мбоко стала чемпионкой «тысячника» в Монреале и выиграла турнир WTA 250 в Гонконге.

В текущей версии рейтинга WTA 19-летняя теннисистка занимает 17-е место.

Калинская

Анна начала турнир в Адалаиде с уверенной победы над Еленой-Габриэлой Русе.

Российская теннисистка отдала румынке всего лишь три гейма — 6:0, 6:3.

Этот матч подтвердил, что Калинская сумела как следует подготовиться к началу сезона.

На прошлой неделе Калинская провела два матча на турнире в Брисбене.

На австралийском «пятисотнике» Анна одержала победу над 18-летней чешкой Терезой Валентовой (6:4, 6:4) и уступила шестой ракетке мира Джессике Пегуле (2:6, 6:2, 4:6).

Также стоит обратить внимание, что в предыдущих сезонах Калинская ни разу не выигрывала в Аделаиде больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мбоко в этом матче можно поставить за 1.75, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.08.

Прогноз: на этот раз Анну ждет встреча с куда более серьезной соперницей, чем Русе. В конце октября россиянка не смогла завершить матч против Мбоко, снявшись при счете 6:1, 3:1 в пользу канадской теннисистки.

Скорее всего, на этот раз матч пройдет по другому сценарию, но мы не уверены, что Калинская остановит 19-летнюю Мбоко.

2.11 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч Мбоко — Калинская позволит вывести на карту выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.11.