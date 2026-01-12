Россиянка Мирра Андреева сыграет против чешки Мари Боузковой во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 13 января, начало — в 12:30 мск.
Андреева
Мирра попала в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.
Российская теннисистка начала новый сезон на турнире в Брисбене.
В целом Андреева, конечно, не разочаровала, но и чем-то особенным ее выступление тоже не запомнилось.
На австралийском «пятисотнике» Мирра дошла до четвертьфинала, где проиграла украинке Марте Костюк (6:7, 3:6).
«После матча с Анисимовой с кем бы ты ни играл дальше, будет казаться, что мяч летит очень медленно», — сказала Костюк после победы над 18-летней россиянкой.
Перед этим Андреева с трудом обыграла чешку Линду Носкову (5:7, 6:4, 7:5) и отдала сет австралийке Оливии Гадецки (4:6, 6:1, 6:2).
Боузкова
Мари тем временем провела в Аделаиде уже три матча. Чешская теннисистка не смогла пройти квалификацию, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем отборочном матче Боузкова не справилась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (4:6, 6:7).
Зато в первом круге Боузкова одержала волевую победу над Паулой Бадосой — 3:6, 6:3, 6:4.
Мари взяла реванш у испанской теннисистки за поражение во втором круге недавнего турнира в Брисбене.
В прошлом году лучшим результатом Боузковой на харде стала победа на домашнем турнире в Праге. При этом еще на четырех турнирах она выиграла не менее двух матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.32, победу Боузковой букмекеры предлагают за 3.36.
Прогноз: Мирра дважды обыграла чешку в прошлом сезоне — сначала на Australian Open, а потом на грунте в Мадриде. При этом в обоих случаях россиянке хватило двух сетов. Рискнем предположить, что Андреева продлит серию побед над Боузковой.
Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 за 2.04.