прогноз на матч турнира в Аделаиде, ставка за 2.04

Россиянка Мирра Андреева сыграет против чешки Мари Боузковой во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 13 января, начало — в 12:30 мск.

Андреева

Мирра попала в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Российская теннисистка начала новый сезон на турнире в Брисбене.

В целом Андреева, конечно, не разочаровала, но и чем-то особенным ее выступление тоже не запомнилось.

На австралийском «пятисотнике» Мирра дошла до четвертьфинала, где проиграла украинке Марте Костюк (6:7, 3:6).

«После матча с Анисимовой с кем бы ты ни играл дальше, будет казаться, что мяч летит очень медленно», — сказала Костюк после победы над 18-летней россиянкой.

Прогнозы на теннис

Перед этим Андреева с трудом обыграла чешку Линду Носкову (5:7, 6:4, 7:5) и отдала сет австралийке Оливии Гадецки (4:6, 6:1, 6:2).

Боузкова

Мари тем временем провела в Аделаиде уже три матча. Чешская теннисистка не смогла пройти квалификацию, но в итоге попала в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем отборочном матче Боузкова не справилась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (4:6, 6:7).

Зато в первом круге Боузкова одержала волевую победу над Паулой Бадосой — 3:6, 6:3, 6:4.

Мари взяла реванш у испанской теннисистки за поражение во втором круге недавнего турнира в Брисбене.

В прошлом году лучшим результатом Боузковой на харде стала победа на домашнем турнире в Праге. При этом еще на четырех турнирах она выиграла не менее двух матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.32, победу Боузковой букмекеры предлагают за 3.36.

Прогноз: Мирра дважды обыграла чешку в прошлом сезоне — сначала на Australian Open, а потом на грунте в Мадриде. При этом в обоих случаях россиянке хватило двух сетов. Рискнем предположить, что Андреева продлит серию побед над Боузковой.

2.04 Победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Андреева — Боузкова принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 за 2.04.