Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в финале турнира ATP 250 в Гонконге. Матч пройдет 11 января, начало — в 10:30 мск.
Музетти
Лоренцо пятый раз в карьере вышел в финал на харде.
Интересно, что с учетом выступлений на всех покрытиях, итальянец проиграл шесть предыдущих финалов.
В Гонконге Музетти попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче он одержал волевую победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 6:7, 6:2, 6:4.
В четвертьфинале 23-летний итальянец выиграл у представителя Гонконга Колемана Вонга — 6:4, 6:4.
Но пока что самым напряженным получился 1/2 финала против Андрея Рублева — 6:7, 7:5, 6:4.
На следующей неделе Музетти дебютирует в топ-5.
Бублик
Саша тем временем 16-й раз в карьере сыграет в финале не уровне основного тура.
При этом важно уточнить, что он выиграл семь из восьми последних финалов.
Как и Музетти, Бублик тоже попал в число сеяных, поэтому для выхода в финал ему надо было выиграть только два матча.
В первом он одержал уверенную победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 6:3, 6:3.
В четвертьфинале Бублик выиграл у китайца Цзюньчэна Шана — 6:1, 7:6.
В полуфинале, вопреки ожиданиям, он отдал сет американцу Маркосу Гирону — 3:6, 6:4, 6:2.
Бублик начал сезон в статусе 11-й ракетки мира. В случае победы в Гонконге он дебютирует в топ-10.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.21, победу Бублика букмекеры предлагаю за 1.66.
Прогноз: это не тот матч, где легко спрогнозировать исход, но мы все же склоняемся к тому, что Бублик обыграет итальянца благодаря своей коварной подаче и классным ударам с задней линии.
Рекомендуемая ставка: победа Бублика + тотал геймов больше 20,5 за 2.18.