Бублик выиграет титул в Гонконге и дебютирует в топ-10?

прогноз на финал турнира в Гонконге, ставка за 2.18

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в финале турнира ATP 250 в Гонконге. Матч пройдет 11 января, начало — в 10:30 мск.

Музетти

Лоренцо пятый раз в карьере вышел в финал на харде.

Интересно, что с учетом выступлений на всех покрытиях, итальянец проиграл шесть предыдущих финалов.

В Гонконге Музетти попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче он одержал волевую победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 6:7, 6:2, 6:4.

В четвертьфинале 23-летний итальянец выиграл у представителя Гонконга Колемана Вонга — 6:4, 6:4.

Но пока что самым напряженным получился 1/2 финала против Андрея Рублева — 6:7, 7:5, 6:4.

На следующей неделе Музетти дебютирует в топ-5.

Бублик

Саша тем временем 16-й раз в карьере сыграет в финале не уровне основного тура.

При этом важно уточнить, что он выиграл семь из восьми последних финалов.

Как и Музетти, Бублик тоже попал в число сеяных, поэтому для выхода в финал ему надо было выиграть только два матча.

В первом он одержал уверенную победу над нидерландцем Ботиком ван де Зандшульпом — 6:3, 6:3.

В четвертьфинале Бублик выиграл у китайца Цзюньчэна Шана — 6:1, 7:6.

В полуфинале, вопреки ожиданиям, он отдал сет американцу Маркосу Гирону — 3:6, 6:4, 6:2.

Бублик начал сезон в статусе 11-й ракетки мира. В случае победы в Гонконге он дебютирует в топ-10.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.21, победу Бублика букмекеры предлагаю за 1.66.

Прогноз: это не тот матч, где легко спрогнозировать исход, но мы все же склоняемся к тому, что Бублик обыграет итальянца благодаря своей коварной подаче и классным ударам с задней линии.

Рекомендуемая ставка: победа Бублика + тотал геймов больше 20,5 за 2.18.