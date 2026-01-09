прогноз на матч турнира в Брисбене, ставка за 1.95

Украинка Марта Костюк сыграет против американки Джессики Пегулы в полуфинале турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 10 января, начало — в 08:00 мск.

Пегула

Джессика попала в число сеяных, поэтому для выхода в полуфинал ей надо было выиграть три матча, а не четыре.

В первом матче американка одержала победу над россиянкой Анной Калинской — 6:2, 2:6, 6:4.

В следующем раунде шестая ракетка мира совершила камбэк в игре против украинки Даяны Ястремской — 5:7, 6:2, 6:3.

В четвертьфинале Пегула остановила россиянку Людмилу Самсонову — 6:3, 7:6.

В прошлом году Пегула выиграла 35 из 47 матчей на харде на открытых кортах.

Костюк

Марта вышла в полуфинал турнира WTA впервые с апреля 2024-го, когда она добралась до финала в Штутгарте.

На этой неделе украинская теннисистка обыграла уже двух соперниц из топ-10.

В третьем раунде Костюк одержала уверенную победу над третьей ракеткой мира Амандой Анисимовой — 6:4, 6:3.

Ну а в четвертьфинале Костюк остановила Мирру Андрееву — 7:6, 6:3.

Украинка очень дерзко прокомментировала победу над 18-летней россиянкой: «После матча с Анисимовой с кем бы ты ни играл дальше, будет казаться, что мяч летит очень медленно».

В первом матче Костюк обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 6:7, 6:1, 6:0.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.65, победу Костюк букмекеры предлагают за 2.23.

Прогноз: Марта выиграла только один из пяти предыдущих матчей против Джессики. В прошлом году украинка уступила американке на харде в Майами и Пекине, при этом на китайском «тысячнике» им понадобился и тай-брейк, и третий сет. Скорее всего, теннисистки снова проведут больше 20 геймов.

1.95 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Пегула — Костюк позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.