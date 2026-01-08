Россиянка Мирра Андреева сыграет против украинки Марты Костюк в четвертьфинале турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 9 января, начало — в 11:30 мск.
Андреева
Мирра третий год подряд вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене.
В 2024-м она не смогла пройти эту стадию, а в 2025-м уступила в полуфинале Арине Соболенко.
Оба предыдущих матча на текущем турнире получились непростыми. В первом Андреева одержала волевую победу над австралийкой Оливией Гадецки — 4:6, 6:1, 6:2.
В следующем раунде Мирра совершила камбэк в матче против Линды Носковой — 5:7, 6:4, 7:5.
В решающем сете 18-летняя теннисистка отыграла двойной матчбол при счете 4:5.
Костюк
Марта тоже попала в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда.
В третьем круге украинская теннисистка преподнесла пока что одну из главных сенсаций недели.
Костюк одержала уверенную победу над третьей ракеткой мира Амандой Анисимовой — 6:4, 6:3.
«Это невероятно. Всего неделю назад мы тренировались с Амандой — и тогда она буквально вынесла меня с корта, поэтому к этому матчу я подошла максимально собранной», — сказала украинка после победы над американкой.
В первом матче на этой неделе Костюк обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 6:7, 6:1, 6:0.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.47, победу Костюк букмекеры предлагают за 2.67.
Прогноз: скорее всего, это будет самый напряженный матч дня. Мирру ждет очень непростая встреча с атлетичной украинкой, которая перед этим чересчур уверенно обыграла одну из лучших теннисисток мира.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 2.00.