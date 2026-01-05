прогноз на матч турнира в Брисбене, ставка 2.37

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против представительницы Австрии Анастасии Потаповой во втором круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 6 января, начало — в 05:30 мск.

Шнайдер

Диана начинает новый сезон в статусе 21-й ракетки мира.

Интересно, что год назад российская теннисистка была в шаге от дебюта в топ-10, но в итоге пока так и не прорвалась туда.

В прошлом году Шнайдер несколько раз меняла тренеров. Весной 2025-го она сотрудничала с Динарой Сафиной, у которой, по слухам, быстро пропало желание работать с 21-летней теннисисткой.

Кроме того, в 2025-м Шнайдер тренировалась под руководством Мариуса Копила и Карлоса Мартинеса. С ними ей, похоже, тоже не удалось найти общий язык.

В межсезонье тренером Дианы был немецкий специалист Саша Баин.

В предыдущем сезоне лучшим результатом Шнайдер стала победа на «пятисотнике» в Монтеррее.

Потапова

Анастасия тем временем больше не представляет Россию.

В декабре Потапова сообщила, что с нового сезона будет выступать под флагом Австрии.

«Рада сообщить, что моя заявка на получение гражданства была одобрена австрийским правительством», — заявила 24-летняя теннисистка в начале прошлого месяца.

В первом матче нового сезона Потапова одержала победу над Дарьей Касаткиной (7:5, 4:6, 6:4), которая с прошлого года представляет на корте Австралию.

Потапова занимает 50-е место в текущей версии рейтинга WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.58, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.37.

Прогноз: весной 2024-го Настя обыграла Диану на грунте в Мадриде со счетом 7:5, 6:4. Рискнем предположить, что Потапова снова застанет соперницу врасплох.

Рекомендуемая ставка: победа Потаповой за 2.37.