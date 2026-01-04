Сможет ли Калинская пройти первый круг в Брисбене?

прогноз на матч турнира в Брисбене, ставка за 2.61

Россиянка Анна Калинская сыграет против чешки Терезы Валентовой в первом круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 5 января, начало — в 08:30 мск.

Валентова

Тереза по итогам прошлого сезона прочно закрепилась в первой сотне рейтинга.

Более того, чешская теннисистка начинает год в статусе 60-й ракетки мира.

Здесь важно уточнить, что Валентовой всего лишь 18 лет.

В первой половине прошлого сезона Валентова играла на турнирах ITF. На уровне основного тура она засветилась в конце мая, когда прошла квалификацию и первый круг на Ролан Гаррос.

Но настоящий прорыв случился уже после Уимблдона. Тереза выиграла турнир WTA 125 в Порту, добралась до полуфинала в Праге, прошла раунд на US Open, но ее главным достижением в 2025-м стал выход в финал турнира WTA 250 в Осаке.

В решающем матче японского турнира Валентова проиграла финалистке US Open-2021 Лейле Фернандес (0:6, 7:5, 3:6).

Калинская

Анна завершила предыдущий сезон на 33-й строчке в рейтинге WTA.

С учетом того, как часто ее беспокоили травмы и проблемы со здоровьем, это еще не так уж и плохо.

В первой половине прошлого сезона Калинская была далека от оптимальной формы.

Но после Уимблдона она снова демонстрировала теннис, благодаря которому в 2024-м была в шаге от дебюта в топ-10.

В 2025-м лучшим результатом Калинской стал выход в финал «пятисотника» в Вашингтоне.

Кроме того, вскоре после турнира в столице США Анна выиграла два матча в Монреале, дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Цинциннати и до третьего круга на US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Валентову в этом матче можно поставить за 1.49, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.61.

Прогноз: Тереза действительно добилась внушительного прогресса в прошлом сезоне, но это не значит, что она теперь на каждом турнире будет спокойно проходить первые раунды. Здесь важно также учитывать опыт и уровень российской теннисистки. Если Калинскую ничего не беспокоит, она обыграет 18-летнюю соперницу.

Рекомендуемая ставка: победа Калинской за 2.61.