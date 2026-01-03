Зверев и Грикспор дойдут до решающего тай-брейка?

прогноз на матч United Cup, ставка за 1.92

Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 4 января, начало — в 04:00 мск.

Зверев

Несмотря на все проблемы, Саше удалось завершить прошлый год на третьей строчке рейтинга ATP.

В 2025-м немецкий теннисист снова не смог добавить в свою коллекцию победу на турнире «Большого шлема».

Ближе всего к цели Зверев был на Australian Open, где ему удалось добраться до финала.

В минувшем сезоне Зверев выиграл лишь один титул, став чемпионом домашнего турнира в Мюнхене.

Еще на двух турнирах — в Штутгарте и Вене — он дошел до финала.

Зверев часто был недоволен собой, но здесь важно уточнить, что во второй половине сезона его часто беспокоила травма спины.

Грикспор

Таллон тем временем начал год в статусе игрока топ-30.

Эту неделю нидерландский теннисист проводит в статусе 26-й ракетки мира.

В прошлом году Грикспор здорово провел первую часть сезона. Одним из главных его достижений стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Кроме того, он добрался до полуфинала в Дубае и остановился в шаге от титула в Марракеше.

После победы на июньском травяном турнире на Мальорке Грикспор выиграл лишь пять матчей на уровне основного тура.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.25, победу Грикспора букмекеры предлагают за 3.92.

Прогноз: Саша ведет 8-2 в противостоянии с Таллоном. Однако почти все матчи против нидерландца получились тяжелейшими. Достаточно сказать, что за это время они провели десять тай-брейков. Скорее всего, в предстоящей игре Грикспор тоже как минимум навяжет фавориту борьбу.

1.92 Тотал геймов больше 23,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Зверев — Грикспор принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.