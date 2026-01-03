Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 4 января, начало — в 04:00 мск.
Зверев
Несмотря на все проблемы, Саше удалось завершить прошлый год на третьей строчке рейтинга ATP.
В 2025-м немецкий теннисист снова не смог добавить в свою коллекцию победу на турнире «Большого шлема».
Ближе всего к цели Зверев был на Australian Open, где ему удалось добраться до финала.
В минувшем сезоне Зверев выиграл лишь один титул, став чемпионом домашнего турнира в Мюнхене.
Еще на двух турнирах — в Штутгарте и Вене — он дошел до финала.
Зверев часто был недоволен собой, но здесь важно уточнить, что во второй половине сезона его часто беспокоила травма спины.
Грикспор
Таллон тем временем начал год в статусе игрока топ-30.
Эту неделю нидерландский теннисист проводит в статусе 26-й ракетки мира.
В прошлом году Грикспор здорово провел первую часть сезона. Одним из главных его достижений стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Кроме того, он добрался до полуфинала в Дубае и остановился в шаге от титула в Марракеше.
После победы на июньском травяном турнире на Мальорке Грикспор выиграл лишь пять матчей на уровне основного тура.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.25, победу Грикспора букмекеры предлагают за 3.92.
Прогноз: Саша ведет 8-2 в противостоянии с Таллоном. Однако почти все матчи против нидерландца получились тяжелейшими. Достаточно сказать, что за это время они провели десять тай-брейков. Скорее всего, в предстоящей игре Грикспор тоже как минимум навяжет фавориту борьбу.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.