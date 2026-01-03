Вавринка приготовил еще один сюрприз?

прогноз на матч United Cup, ставка за 2.13

Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против итальянца Флавио Коболли в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 4 января, начало — в 13:30 мск.

Коболли

Флавио начинает год в статусе 22-й ракетки мира.

При этом в минувшем сезоне итальянец успел дебютировать в топ-20. Правда, ему пока не удалось удержаться там.

В прошлом году Коболли выиграл два грунтовых турнира — в Бухаресте и Гамбурге.

Но его главным достижением стал выход в четвертьфинал Уимблдона, по итогам которого он и поднялся в двадцатку лучших.

Прогнозы на теннис

В конце ноября Коболли помог сборной Италии защитить титул на Кубке Дэвиса. Он выиграл все свои матчи, в том числе решающий против Хауме Муньяра.

Вавринка

Стэн тем временем продолжает «наказывать» всех, кто считает, что он больше не в состоянии конкурировать с игроками из топ-50.

В субботу 40-летний швейцарец одержал волевую победу над Артуром Риндеркнешем — 4:6, 7:6, 7:6.

Вопреки ожиданиям, Вавринка шикарно провел матч, который продолжался три с половиной часа. Более того, в решающем сете ему даже удалось отыграть брейк.

Для бывшей третьей ракетки мира это первая победа над соперником из топ-30 с октября 2024 года.

Любопытно, что Вавринка стал вторым теннисистом в истории, выигравшим хотя бы один матч на уровне основного тура в 23 сезонах. Теперь Стэн в одной компании с Рафой Надалем.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.43, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.81.

Прогноз: несмотря на все подвиги Стэна, считаем, что он проиграет итальянцу в предстоящем матче. Швейцарец банально не успеет восстановиться после изнурительной встречи с Риндеркнешем.

2.13 Победа Коболли в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Коболли — Вавринка позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Рекомендуемая ставка: победа Коболли в двух сетах за 2.13.