прогноз на матч турнира в Брисбене 4 января, ставка за 1.92

Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против румынки Сораны Кырсти в первом круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 4 января, начало — в 05:30 мск.

Кырстя

Сорана в начале декабря сообщила, что 2026-й станет последним сезоном в ее карьере.

Прошлый сезон румынская теннисистка завершила на 43-й строчке рейтинга WTA.

В 2025-м Кырстя здорово провела вторую часть сезона: в августе выиграла три матча на «тысячнике» в Цинциннати и стала чемпионкой турнира в Кливленде, а в октябре дошла до полуфинала в Осаке и до четвертьфинала в Гонконге.

Интересно, что Кырсте удалось вернуться в топ-50 даже после серьезной травмы, из-за которой она пропустила вторую половину сезона в 2024 году.

Прогнозы на теннис

В контексте предстоящей встречи также стоит обратить внимание, что в прошлом году 35-летняя румынка выиграла 26 из 40 матчей на харде.

Павлюченкова

Анастасия тоже начала год в статусе теннисистки топ-50 — в текущей версии рейтинга она занимает 47-е место.

Российская теннисистка досрочно завершила прошлый сезон. Свой предыдущий матч Павлюченкова провела еще в конце августа, когда проиграла Виктории Азаренко во втором круге US Open.

«Я закончила сезон рано, так что копытом уже бью. Готова идти в бой», — сказала Павлюченкова в конце ноября.

К слову, в 2024-м Настя тоже завершила сезон сразу после Открытого чемпионата США. При этом 2025-й она начала с выхода в четвертьфинал Australian Open.

Но это не единственное ее достижение в прошлом сезоне: 34-летняя россиянка добралась до 1/4 финала на Уимблдоне, благодаря чему по-прежнему находится в топ-50.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кырстю в этом матче можно поставить за 1.51, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.55.

Прогноз: очевидно, что это один из тех матчей, где почти нереально спрогнозировать исход. Но при этом логично предположить, что россиянка и румынка могут провести больше 20 геймов.

1.92 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Кырстя — Павлюченкова позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.