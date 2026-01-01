Японка Наоми Осака сыграет против гречанки Марии Саккари в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 2 января, начало — в 12:00 мск.
Саккари
Мария завершила минувший сезон с отрицательным балансом — 25 побед и 29 поражений.
Но спад в игре экс-третьей ракетки мира не стал сюрпризом.
В прошлом году Саккари вернулась в тур после неприятной травмы плеча, из-за которой она пропустила концовку сезона в 2024 году.
В прошлом году Саккари смогла выиграть больше одного матча только на двух турнирах.
В апреле Мария прошла три раунда на «тысячнике» в Мадриде, а в конце августа выиграла два матча на US Open.
Осенью Саккари одержала одну победу в Пекине и не прошла первый круг в Гвадалахаре, Осаке и Токио.
Осака
Наоми в начале прошлого года заявила, что завершит карьеру, если поймет, что больше не в состоянии конкурировать с лучшими теннисистками мира.
В итоге японка провела свой лучший сезон с тех пор, как вернулась в тур после рождения дочери.
Осака завершила 2025-й в топ-20 — сейчас она занимает 16-е место в рейтинге ATP.
В минувшем сезоне лучшим результатом бывшей первой ракетки мира стал выход в полуфинал US Open.
Кроме того, перед этим Осака остановилась в шаге от титула на «тысячнике» в Монреале. В финале она проиграла Виктории Мбоко.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Саккари в этом матче можно поставить за 2.74, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.45.
Прогноз: если брать во внимание минувший сезон, то логично предположить, что Наоми обыграет Марию. После проблем с плечом гречанка до сих пор очень редко показывала свой лучший теннис.
Рекомендуемая ставка: победа Осаки в двух сетах за 2.11.