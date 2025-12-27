прогноз на выставочный матч в Дубае, ставка за 4.45

Белоруска Арина Соболенко сыграет против австралийца Ника Кирьоса в рамках выставочного матча. Встреча пройдет в Дубае (ОАЭ), начало — в 19:00 мск.

Соболенко

Матч Арины против мужчины — это, пожалуй, то, чего очень давно ждали многие болельщики.

Глупо скрывать, что всегда хотелось посмотреть, как атлетичная белоруска сыграет против представителя ATP-тура.

Известно, что в этом матче была заинтересована, прежде всего, Соболенко, которая считает, что это поможет привлечь дополнительное внимание к теннису.

Но в первую очередь она, конечно же, хочет показать, что согласилась сыграть против мужчины не только ради хайпа.

Прогнозы на теннис

«Для меня это отличная тренировка и хороший посыл для девушек. Я надеюсь, что они будут смотреть и увидят, насколько я сильная и выносливая, что у меня хватает смелости бросить себе вызов и сыграть против такого игрока», — заявила Арина перед встречей с финалистом Уимблдона-2022.

Кирьос

Ник тем временем демонстрирует максимально серьезный настрой, несмотря на то, что почти все уверены, что он спокойно обыграет Арину.

По мнению австралийца, его ждет непростой матч, в том числе из-за качественной подачи соперницы.

Ник Кирьос globallookpress.com

«У Арины первая подача лучше, чем у некоторых мужчин в туре. Легкой прогулки точно не будет», — уверен бывшая 13-я ракетка мира.

«Я прекрасно понимаю, что она очень опасная соперница для многих игроков топ-100. Чтобы выиграть, мне придется выложиться по полной.

У меня был непростой период в карьере, поэтому не сомневаюсь, что Арина может меня обыграть.

Это будет отличное шоу, и я уверен, что оно вызовет куда больший интерес, чем многие матчи регулярного сезона ATP-тура. Для меня честь разделить с ней корт. Уверен, что буду нервничать. Встреча с Соболенко — серьезный вызов, но одновременно и огромная мотивация», — добавил Кирьос.

Здесь важно добавить, что Кирьос за последние три года провел меньше десяти матчей.

Ник вообще не играл в 2023-м и 2024 году, а в 2025-м выиграл лишь один из шести последних матчей.

Главной проблемой для Кирьоса стала травма запястья, из-за которой он просто не мог играть в полную силу.

Правила и корт

Правила и корт будут отличаться от обычных: каждый игрок будет иметь только одну подачу, а сторона корта, на которой играет белоруска, будет на 9% меньше, чем у австралийца. Матч пройдет в двух сетах, и в случае счета 1—1 будет сыгран тай-брейк до 10 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Кирьос легко обыграет лучшую теннисистку мира — на его победу можно поставить за 4.45, тогда как на Соболенко за 1.24.

Прогноз: вряд ли Ник захочет проигрывать девушке, но в данном случае может произойти все что угодно, учитывая проблемы австралийца и настрой белоруски. Единственным оптимальным вариантом будет ставка на победу Соболенко, которая наверняка постарается загонять своего соперника.

4.45 Победа Соболенко Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.45 на матч Соболенко — Кирьос позволит вывести на карту выигрыш 3450₽, общая выплата — 4450₽

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко за 4.45.